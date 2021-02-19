Министр обороны и экс-глава правительства: в Грузии представили кандидата на пост премьера
Партия власти "Грузинская мечта" выдвинула Иракли Гарибашвили на пост премьер-министра Грузии. Сейчас политик является министром обороны.
Источник:"Эхо Кавказа"
О решении политсовета партии сообщил ее глава – Иракли Кобахидзе.
Важно В Грузии хотят арестовать главу партии Саакашвили: премьер подал в отставку
Что известно о Гарибашвили
- Когда "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах 2012 года, Гарибашвили был министром внутренних дел.
- В течение 2013 – 2015 года чиновник уже возглавлял правительство.
- В 2019 году Гарибашвили занял пост главы оборонного ведомства.
Что говорит Гарибашвили о своей кандидатуре
Политик уверяет, что скоро "наведет порядок". Он признал, что перед Грузией есть множество вызовов. Например, пандемия, безработица, экономические проблемы. Все это требует быстрого реагирования.
Я скажу очень коротко: мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которое необходимо для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование, в рамках Конституции,
– утверждает Гарибашвили.
Почему предыдущий премьер подал в отставку
- Накануне в Грузии суд вынес решение об аресте Ники Мелия, главы оппозиционной партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".
- На фоне этих событий премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Он подчеркнул, что имеет разногласия с командой относительно задержания Мелии.
Поделиться новостью