Партия власти "Грузинская мечта" выдвинула Иракли Гарибашвили на пост премьер-министра Грузии. Сейчас политик является министром обороны.

О решении политсовета партии сообщил ее глава – Иракли Кобахидзе.

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Что известно о Гарибашвили

Когда "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах 2012 года, Гарибашвили был министром внутренних дел.

В течение 2013 – 2015 года чиновник уже возглавлял правительство.

В 2019 году Гарибашвили занял пост главы оборонного ведомства.

Что говорит Гарибашвили о своей кандидатуре

Политик уверяет, что скоро "наведет порядок". Он признал, что перед Грузией есть множество вызовов. Например, пандемия, безработица, экономические проблемы. Все это требует быстрого реагирования.

Я скажу очень коротко: мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которое необходимо для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование, в рамках Конституции,

– утверждает Гарибашвили.

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