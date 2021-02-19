Партія влади "Грузинська мрія" висунула Іраклі Гарібашвілі на посаду прем'єр-міністра Грузії. Наразі політик є міністром оборони.

Про рішення політради партії повідомив її очільник – Іраклі Кобахідзе.

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Що відомо про Гарібашвілі

Коли "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах 2012 року, Гарібашвілі був міністром внутрішніх справ.

Протягом 2013 – 2015 року чиновник вже очолював уряд.

У 2019 році Гарібашвілі зайняв пост глави оборонного відомства.

Що каже Гарібашвілі про свою кандидатуру

Політик запевняє, що скоро "наведе порядок". Він визнав, що перед Грузією є безліч викликів. Наприклад, пандемія, безробіття, економічні проблеми. Все це вимагає швидкого реагування.

Я скажу дуже коротко: ми дуже скоро відновимо порядок і ту рівновагу, яке необхідно для нашої країни, щоб вона продовжила нормальне функціонування, в рамках Конституції,

– стверджує Гарібашвілі.

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