Об этом заявила народная защитница Грузии Нино Ломджария во время встречи с украинским обмудсменом Людмилой Денисовой.

Важно Состояние Саакашвили ухудшилось, у него кровавая рвота, – Денисова

Нино Ломджария заверила, что врачи уже 17 ноября:

начнут проверку состояния здоровья Саакашвили,

окажут ему должное лечение,

изучат возможности медучреждения по обеспечению здоровья голодающих.

По словам Денисовой, первые выводы удастся получить уже 18 ноября.

Нино Ломджария заверила, что вопрос соблюдения прав Михеила находится на ее постоянном контроле,

– сообщила Денисова.

К тому же уполномоченная Совета по правам человека провела встречу с матерью Михеила Саакашвили Гиули Аласанией. Они обсудили состояние здоровья Саакашвили и условия его пребывания в медучреждении тюрьмы № 18.

Также Денисова направила заявления о нарушении прав гражданина Украины Михеила Саакашвили к:

Верховному комиссару ООН по правам человека Мишелю Бачелету,

Председателю ОБСЕ Анн Линде,

Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятовичу,

Комитету ООН по вопросам предотвращения пыток,

Комитету Совета Европы по вопросам предотвращения пыток и бесчеловечного или унизительного обращения, или наказания,

9 представительствам международных правозащитных организаций в Украине,

78 дипломатическим представительствам иностранных государств в Украине.

Она выразила надежду, что привлечение внимание международного сообщества к нарушению прав Михеила позволит обеспечить его права на жизнь, безопасность, надлежащую медицинскую помощь и справедливый суд.

Полный текст публикации Людмилы Денисовой:

Встретилась с народным защитником Грузии Нино Ломджарией. Обсудили вопросы соблюдения прав гражданина Украины, главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили.

Народный защитник Грузии сообщила о создании специализированной комиссии высококвалифицированных врачей различных профилей, которые получили от него доверенность на посещение медучреждения тюрьмы № 18. Сегодня они начнут проверку состояния здоровья Михеила, предоставление ему надлежащего лечения, изучат возможности медучреждения по обеспечению здоровья голодающих.

Уже завтра получим первые выводы. Нино Ломджария заверила, что вопрос соблюдения прав Михеила находится на ее постоянном контроле.