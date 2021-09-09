Пока неизвестно, с какой целью мужчина ворвался в банк. МВД призывает журналистов, работающих на месте происшествия, быть осторожными и следовать указаниям полиции.

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Точное количество заложников неизвестно

Сейчас количество заложников злоумышленника устанавливается. По данным СМИ в "Банке Грузии" может находиться около 15 человек.

Правоохранители, которые работают на месте инцидента, не подпускают никого к зданию банка.

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Заложников освободили

Переговоры со злоумышленником дали результат – он отпустил всех заложников. Об этом сообщил губернатор региона. Однако сколько их – не сообщил.

Несмотря на то сам нападающий до сих пор остается в здании. Переговоры продолжаются.

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