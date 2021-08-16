Злоумышленником оказался местный житель. Мотива преступления он объяснить не смог.

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Мужчина вел себя неадекватно

В воскресенье, 15 августа, 26-летний житель Черкасс ворвался в здание СБУ. Там он порвал свой паспорт, негативно высказывался об Украине и угрожал все взорвать.

Работники сразу же вызвали полицию. Вместе с ними прибыли также взрывотехники и кинологи. Во время обыска здания СБУ правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов. Злоумышленника задержали.

Преступника отправили на обследование

Полиция попыталась выяснить мотив преступления, но мужчина был неадекватным. Его отправили в специализированное лечебное учреждение в городе Смела. Там врачи проведут обследование.

Однако правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Если виновника признают вменяемым, то ему грозит штраф от 8 500 до 17 000 гривен, 6 месяцев заключения или 5 лет условно.

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