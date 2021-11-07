В Грузии во время митинга в поддержку Саакашвили скоропостижно скончался мужчина

У одного из протестующих, который пришел под стены тюрьмы поддержать Михеила Саакашвили, случился сердечный приступ. Спасти мужчину не удалось.

Трагический инцидент произошел вечером 6 ноября. Около 18:20 мужчине стало плохо во время протеста под тюрьмой, в которой находится Саакашвили. Он потерял сознание.

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Телеведущая Нанука Жоржолиани написала в Фейсбуке, что скорая ехала на вызов очень долго, поэтому мужчину забрали в свой автомобиль другие протестующие. "Они догнали скорую, но спасти человека не удалось", – отметила она и пожаловалась на то, что на акции не дежурили медики.

Что говорят в экстренной службе

В Центре координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи заявили, что организаторы протеста не обращались к ним по размещению экипажей скорой помощи. При этом там утверждают, что бригада скорой была на месте происшествия уже в 18.35. Тогда пациенту, мол, провели реанимационные мероприятия, и повезли в больницу.

Оппозиция также сделала заявление

Как сообщили в Центральной больнице Рустави, когда карета скорой доставила мужчину в медучреждение, он уже был мертвым.

В оппозиционной партии "Единое национальное движение" выразили соболезнования родным погибшего. Там утверждают, что незаконные действия полиции и их ультиматум относительно расположения митинга привели к ограничению площади для выражения массового протеста. В заявлении политической силы говорится, что именно это привело к фатальным последствиям.

Протест у тюрьмы в Рустави: основное