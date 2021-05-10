В Тбилиси суд принял решение выпустить на волю соратника Михеила Саакашвили – лидера "Единого национального движения" Никанора Мелию. Ранее представительство Евросоюза в Грузии заплатило за него залог в размере 40 тысяч лари.

Активисты партии после решения суда ожидают выхода Мелии из тюрьмы в городе Рустави.

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Соратника Михеила Саакашвили выпустили из-под стражи

Решением Тбилисского городского суда глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия 10 мая освобожден из предварительного заключения на основании внесенного за него залога,

– говорится в сообщении.

Деньги ранее внесла организация "Европейский фонд за демократию". Сумма залога составляла 40 тысяч лари, то есть примерно 12 тысяч долларов.

Задержание Мелии: что известно