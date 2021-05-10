В Грузии выпустили из-под стражи соратника Михеила Саакашвили
В Тбилиси суд принял решение выпустить на волю соратника Михеила Саакашвили – лидера "Единого национального движения" Никанора Мелию. Ранее представительство Евросоюза в Грузии заплатило за него залог в размере 40 тысяч лари.
Источник:Интерфакс
Активисты партии после решения суда ожидают выхода Мелии из тюрьмы в городе Рустави.
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Соратника Михеила Саакашвили выпустили из-под стражи
Решением Тбилисского городского суда глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор Мелия 10 мая освобожден из предварительного заключения на основании внесенного за него залога,
– говорится в сообщении.
Деньги ранее внесла организация "Европейский фонд за демократию". Сумма залога составляла 40 тысяч лари, то есть примерно 12 тысяч долларов.
Задержание Мелии: что известно
- Мелия возглавил "Единое национальное движение" в конце 2020 года. Его обвиняют в организации и руководстве насильственными действиями во время протеста перед парламентом 20 июня 2019 года.
- 23 февраля 2021 года Мелию взяли под стражу.
- 19 апреля политические партии Грузии подписали обновленный план выхода из кризиса, представленный президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
- Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призвал движение, основателем которого он является, согласиться на предложенный план, однако при условии освобождения Мелии.
- Сам политик отказывался платить залог и требовал своего освобождения "без условий".
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