У Тбілісі суд ухвалив рішення випустити на волю соратника Міхеїла Саакашвілі – лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелію. Раніше представництво Євросоюзу в Грузії заплатило за нього заставу в розмірі 40 тисяч ларі.

Активісти партії після рішення суду очікують виходу Мелія у в'язниці в місті Руставі.

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Соратника Міхеїла Саакашвілі випустили з-під варти

Рішенням Тбіліського міського суду голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанор Мелія 10 травня звільнений з попереднього ув'язнення на підставі внесеної за нього застави,

– йдеться у повідомленні.

Гроші раніше внесла організація "Європейський фонд за демократію". Сума застави становила 40 тисяч ларі, тобто приблизно 12 тисяч доларів.

Затримання Мелії: що відомо