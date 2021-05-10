У Грузії випустили з-під варти соратника Міхеїла Саакашвілі
У Тбілісі суд ухвалив рішення випустити на волю соратника Міхеїла Саакашвілі – лідера "Єдиного національного руху" Никанора Мелію. Раніше представництво Євросоюзу в Грузії заплатило за нього заставу в розмірі 40 тисяч ларі.
Джерело:Интерфакс
Активісти партії після рішення суду очікують виходу Мелія у в'язниці в місті Руставі.
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Соратника Міхеїла Саакашвілі випустили з-під варти
Рішенням Тбіліського міського суду голова опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанор Мелія 10 травня звільнений з попереднього ув'язнення на підставі внесеної за нього застави,
– йдеться у повідомленні.
Гроші раніше внесла організація "Європейський фонд за демократію". Сума застави становила 40 тисяч ларі, тобто приблизно 12 тисяч доларів.
Затримання Мелії: що відомо
- Мелія очолив "Єдиний національний рух" наприкінці 2020 року. Його звинувачують в організації та керівництві насильницькими діями під час протесту перед парламентом 20 червня 2019 року.
- 23 лютого 2021 року Мелію взяли під варту.
- 19 квітня політичні партії Грузії підписали оновлений план виходу з кризи, представлений президентом Євроради Шарлем Мішелем.
- Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі закликав рух, засновником якого він є, погодитися на запропонований план, однак за умови звільнення Мелії.
- Сам політик відмовлявся платити заставу і вимагав свого звільнення "без умов".
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