Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Владимир Фесенко. Он считает, что в этом случае речь идет больше о власти, чем об обществе и народе. Потому что народ Грузии действительно поддерживает Украину.

К теме "Это низменно и отвратительно": Овдиенко призвал Грузию и Молдову помочь Украине

Политолог добавил, что у грузинского правительства срабатывают прагматические отношения с Россией. Там давно нет дипломатических отношений после войны 2008 года.

Почему Грузия не вводит санкции

Несмотря на все, торговля развивается. Более того, сейчас они ставят вопрос о восстановлении прямого авиасообщения.

Почему они не вводят полный пакет санкций? Они банально боятся России,

– заявил Фесенко.

В Грузии знают, что россияне могут атаковать, и некоторые российские политики уже даже им угрожают. Дело в том, как показала война 2008 года, Грузия не сможет противостоять России, как это делает Украина.

Другая причина, почему страна не вводит санкции – банальные экономические интересы. Здесь говорится не только о Грузии, но и о Молдове и Турции. Однако политолог считает, что с нравственной точки зрения – это ложная позиция.

Фесенко о санкциях против России и нерешительности других стран: смотрите видео