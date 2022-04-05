Про це в ефірі 24 каналу сказав політолог Володимир Фесенко. Він вважає, що у цьому випадку мовиться більше про владу, ніж про суспільство і народ. Тому що народ Грузії справді підтримує Україну.

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Політолог додав, що у грузинського уряду спрацьовують прагматичні стосунки з Росією. Там вже давно немає дипломатичних стосунків після війни 2008 року.

Чому Грузія не вводить санкцій

Попри все, торгівля розвивається. Ба більше, зараз вони ставлять питання, щоб відновити пряме авіасполучення.

Чому вони не вводять повного пакета санкцій? Вони банально бояться Росії,

– заявив Фесенко.

У Грузії знають, що росіяни можуть атакувати і деякі російські політики вже навіть їм погрожують. Річ у тім, як показала війна 2008 року, Грузія не зможе протистояти Росії так, як це робить Україна.

Інша причина, чому країна не вводить санкцій – банальні економічні інтереси. Тут мовиться не лише про Грузію, а й про Молдову та Туреччину. Однак політолог вважає, що з моральної точки зору – це хибна позиція.

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