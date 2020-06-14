Несмотря на ухудшение международных отношений между Украиной и Грузией, вызванной назначением Михеила Саакашвили, Дмитрий Кулеба заверил, что обе страны и дальше будут прекрасно развивать взаимоотношения. В частности, после того, как спадет политическое напряжение.

В интервью изданию Укринформ министр иностранных дел отметил, что некоторые кризисы создаются, потому что в каждой стране есть своя специфика. И подчеркнул: ничто не способно разрушить украинско-грузинские отношения

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"Поэтому когда я сказал, что мы переживем, поверьте мне, так и будет, кто бы как не иронизировал. Снова будет сиять теплое солнце и мы будем с удовольствием пить грузинские и украинские вина и обсуждать приоритеты нашего партнерства", – отметил глава МИД.





Дмитрий Кулеба / Фото "Слово и дело"

Отзыв посла Грузии из Украины

Напомним, что недавно в сети появилось видео, в котором Саакашвили заявил, что на грядущих парламентских выборах в Грузии будет решаться судьба страны. И подтвердил намерение принять участие во внутриполитической борьбе и победить.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова Саакашвили. В частности, там хотят видеть посла Грузии в Украине, чтобы тот дал соответствующие консультации.

По словам Дмитрия Кулебы, возвращение посла с консультаций зависит от грузинской стороны. Однако Украина будет уважать любое их решение в этом контексте.

Потому что Грузия для нас очень важная страна и близкий друг,

– рассказал он.

Также он пояснил, что гражданин Украины Михаил Саакашвили даже не является государственным служащим. Следовательно комментируя дела Грузии, он не представляет позиции Украинского государства.