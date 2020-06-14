Грузия для нас очень важная страна и близкий друг, – Кулеба
Несмотря на ухудшение международных отношений между Украиной и Грузией, вызванной назначением Михеила Саакашвили, Дмитрий Кулеба заверил, что обе страны и дальше будут прекрасно развивать взаимоотношения. В частности, после того, как спадет политическое напряжение.
В интервью изданию Укринформ министр иностранных дел отметил, что некоторые кризисы создаются, потому что в каждой стране есть своя специфика. И подчеркнул: ничто не способно разрушить украинско-грузинские отношения
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"Поэтому когда я сказал, что мы переживем, поверьте мне, так и будет, кто бы как не иронизировал. Снова будет сиять теплое солнце и мы будем с удовольствием пить грузинские и украинские вина и обсуждать приоритеты нашего партнерства", – отметил глава МИД.
Дмитрий Кулеба / Фото "Слово и дело"
Отзыв посла Грузии из Украины
Напомним, что недавно в сети появилось видео, в котором Саакашвили заявил, что на грядущих парламентских выборах в Грузии будет решаться судьба страны. И подтвердил намерение принять участие во внутриполитической борьбе и победить.
В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова Саакашвили. В частности, там хотят видеть посла Грузии в Украине, чтобы тот дал соответствующие консультации.
По словам Дмитрия Кулебы, возвращение посла с консультаций зависит от грузинской стороны. Однако Украина будет уважать любое их решение в этом контексте.
Потому что Грузия для нас очень важная страна и близкий друг,
– рассказал он.
Также он пояснил, что гражданин Украины Михаил Саакашвили даже не является государственным служащим. Следовательно комментируя дела Грузии, он не представляет позиции Украинского государства.
Что известно об отношениях Украины и Грузии после назначения Саакашвили?
7 мая на сайте президента появился указ о назначении Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
В Грузии раскритиковали назначение Саакашвили на должности во власти Украины. Там заявили, что это назначение может осложнить отношения между странами.
8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Саакашвили.