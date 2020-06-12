Партнерство важнее: Грузия не будет портить отношения с Украиной из-за Саакашвили
В Грузии 12 июня заявили, что не собираются портить стратегические отношения с Украиной. Заявление Михеила Саакашвили о выборах в Грузии не помешает партнерству.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что официальный Тбилиси не допустит кризиса двусторонних отношений. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".
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Почему украинского посла вызвали в МИД Грузии
Залкалиани объяснил вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинское МИД. По его словам, это произошло после того, как Саакашвили обратился с призывом к оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре 2020 года.
Саакашвили также заявил, что" не собирается смотреть на уничтожение Грузии", а сам на выборах будет находиться "на передовой".
Даже если он не занимал бы должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранцу вмешиваться в наш избирательный процесс,
– подчеркнул глава МИД Грузии.
После встречи в МИД украинский посол подчеркнул, что слова Саакашвили были его личным мнением, несмотря на должность руководителя исполкома Совета реформ Украины, которая не является официальным представителем Киева.
Отношения Грузии и Украины после назначения Саакашвили: главное
- 7 мая на сайте президента появился указ о назначении Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
- В Грузии раскритиковали назначение Саакашвили на должности во власти Украины. Там заявили, что это назначение может осложнить отношения между странами.
- 8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Саакашвили.
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