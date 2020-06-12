В Грузии 12 июня заявили, что не собираются портить стратегические отношения с Украиной. Заявление Михеила Саакашвили о выборах в Грузии не помешает партнерству.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что официальный Тбилиси не допустит кризиса двусторонних отношений. Об этом сообщает "Грузия Онлайн".

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Почему украинского посла вызвали в МИД Грузии

Залкалиани объяснил вызов посла Украины Игоря Долгова в грузинское МИД. По его словам, это произошло после того, как Саакашвили обратился с призывом к оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре 2020 года.

Саакашвили также заявил, что" не собирается смотреть на уничтожение Грузии", а сам на выборах будет находиться "на передовой".

Даже если он не занимал бы должность и был бы рядовым гражданином, наше законодательство категорически запрещает иностранцу вмешиваться в наш избирательный процесс,

– подчеркнул глава МИД Грузии.

После встречи в МИД украинский посол подчеркнул, что слова Саакашвили были его личным мнением, несмотря на должность руководителя исполкома Совета реформ Украины, которая не является официальным представителем Киева.

Отношения Грузии и Украины после назначения Саакашвили: главное

7 мая на сайте президента появился указ о назначении Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

В Грузии раскритиковали назначение Саакашвили на должности во власти Украины. Там заявили, что это назначение может осложнить отношения между странами.

8 мая министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сообщил, что Тбилиси отзывает своего посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения Саакашвили.

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