Возможно ли партнерство с Украиной после назначения Саакашвили: заявление Грузии
Бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили назначили в Нацсовет по реформам в Украине. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сделал заявление о стратегическом партнерстве с Украиной после этого назначения. А также рассказал, когда в Киев вернут посла.
Про співпрацю Грузії з Україною
Грузія не переглядатиме стратегічне партнерство з Україною через призначення Саакашвілі, повідомляє Грузія Online з посиланням на слова Давида Залкаліані.
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Однак глава грузинського МЗС зазначив, що призначення створило деякі проблеми, які необхідно детально обговорити з послом.
У нас багато схожих проблем, зокрема, окупація територій, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ,
– наголосив Залкаліані.
Та додав, що процес повернення посла в Україну не затягнеться в часі.
Призначення Саакашвілі: основне
- Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ. Володимир Зеленський зазначав, що в політика є потенціал для підтримки уряду.
- Сам Саакашвілі заявляв, що президент запропонував йому вести переговори з МВФ.
- На зустрічі з фракцією "Слуга народу" Саакашвілі не заручився підтримкою нардепів. Вони не були готові проголосувати за призначення політика на нову посаду.
- У Грузії розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Там заявили, що це призначення може ускладнити відносини між країнами.
- Згодом стало відомо, що Саакашвілі може отримати посаду у Нацраді реформ.
- 7 травня на сайті президента з'явився указ про його призначення головою Виконавчого комітету реформ.
- 8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив, що Тбілісі відкликає свого посла в Києві для консультацій через призначення Саакашвілі.
Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу