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Возможно ли партнерство с Украиной после назначения Саакашвили: заявление Грузии

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Чи можливе партнерство з Україною після призначення Саакашвілі
Чи можливе партнерство з Україною після призначення Саакашвілі / finclub.net

Бывшего грузинского президента Михеила Саакашвили назначили в Нацсовет по реформам в Украине. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сделал заявление о стратегическом партнерстве с Украиной после этого назначения. А также рассказал, когда в Киев вернут посла.

Про співпрацю Грузії з Україною

Грузія не переглядатиме стратегічне партнерство з Україною через призначення Саакашвілі, повідомляє Грузія Online з посиланням на слова Давида Залкаліані.

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Однак глава грузинського МЗС зазначив, що призначення створило деякі проблеми, які необхідно детально обговорити з послом.

У нас багато схожих проблем, зокрема, окупація територій, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ,
– наголосив Залкаліані.

Та додав, що процес повернення посла в Україну не затягнеться в часі.

Призначення Саакашвілі: основне

Саакашвілі робота в Україні що відомо факти про Саакашівлі
Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Грузии Михаил Саакашвили
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