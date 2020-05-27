Чи можливе партнерство з Україною після призначення Саакашвілі: заява Грузії

Колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі призначили в Нацраду з реформ в Україні. Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані зробив заяву про стратегічне партнерство з Україною після цього призначення. А також розповів, коли у Київ повернуть посла.

Про співпрацю Грузії з Україною

Грузія не переглядатиме стратегічне партнерство з Україною через призначення Саакашвілі, повідомляє Грузія Online з посиланням на слова Давида Залкаліані.

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Однак глава грузинського МЗС зазначив, що призначення створило деякі проблеми, які необхідно детально обговорити з послом.

У нас багато схожих проблем, зокрема, окупація територій, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в рамках ГУАМ,

– наголосив Залкаліані.

Та додав, що процес повернення посла в Україну не затягнеться в часі.

Призначення Саакашвілі: основне



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