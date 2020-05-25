У Грузії сказали, за яких умов повернуть посла до України

Грузія хоче нормалізувати відносини з Україною, які погіршились після призначення Міхеїла Саакашвілі до Нацради реформ. Тоді вони відкликали свого посла для консультації. Однак грузинська влада чекає на перші кроки саме з української сторони.

Тільки після цього у Грузії приймуть рішення повернути посла, повідомили у грузинському виданні interpressnews.

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У Міністерстві закордонних справ Грузії провели першу зустріч з послом Грузії в Україні Теймуразом Шарашенідзе.

Грузинська сторона висунула умову для нормалізації відносин.

Ми будемо стежити за розвитком процесів в Україні, які кроки робитиме український уряд для нормалізації відносин з Грузією. Тоді приймемо рішення про дату повернення посла до України, – сказали у відомстві.

Довідка. 7 травня 2020 року на сайті президента України з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ. Варто зазначити, що у Грузії розкритикували призначення Саакашвілі ще до того, як про це стало відомо офіційно.

Водночас депутатка Грузії Ека Беселія заявила, що виклик посла Грузії в Україні був великою помилкою. Беселія ствердила, що подібні заходи країни вживають під час війни або інших напружених ситуаціях. Вона додала, що ситуація, яка склалася між Україною та Грузією, може бути покращена, якщо Грузія визнає свою помилку і поверне посла в Україну.

"Це був неполітичний, недипломатичний крок та дуже велика політична помилка", – підсумувала вона.

Якою була реакція Грузії на призначення Саакашвілі в Україні? Міхеїла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ в Україні. Одразу після цього Грузія відкликала свого посла Теймураза Шарашенідзе з України для консультацій. У Грузії одразу наголосили, що не хочуть розривати дипломатичні відносини з Україною або переглядати стратегічне партнерство. Річ у тім, що країна побоюється "втручання у внутрішні справи Грузії" з боку Саакашвілі. У МЗС запевнили, що робитимуть все можливе для збереження стратегічних та дружніх відносин між країнами.