Неприпустимо, але партнерство збережемо, – Грузія поставила крапку в історії з Саакашвілі

Після призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ Грузія відкликала свого посла з Києва для консультацій. Країна вважає таке призначення неприпустимим, але відносини обіцяють зберегти і навіть поглибити.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе перед від'їздом з Києва провів зустріч в українському МЗС, повідомляє "Перший канал" Грузії.

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Дипломат поінформував міністерство про позицію офіційного Тбілісі у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

Неприпустимо, щоб в країні, яка є стратегічним партнером, було призначено на політичну посаду особу, яку було засуджено в Грузії,

– сказав він.

Міхеїл Саакашвілі заочно засуджений в Грузії до 3 років в’язниці за зловживанні службовими повноваженнями.

Водночас щодо відносин з Україною, то посол запевнив, що грузинська сторона докладе всіх зусиль, щоб партнерські відносини збереглися і навіть поглибилися.

Теймураз Шарашенідзе наголосив, що у цьому згодні і українські парнери.

У нас спільні позиції з найважливіших для нас питань, таких як євроатлантична інтеграція, деокупація, зміцнення демократичних інституцій, і цією єдністю ми виходимо на міжнародну арену,

– пояснив він.

Під час зустрічі українська сторона заявила, що Міхеїл Саакашвілі є громадянином України, але МЗС України з розумінням поставилося до позиції офіційного Тбілісі. Українська сторона також сподівається на подальше продовження і поглиблення двостороннього партнерства.

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Реакція Грузії на призначення Саакашвілі: що відомо

Міхеїла Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ.

Через це Грузія відкликає свого посла з України для консультацій.

У Грузії одразу наголосили, що не розглядають розриву дипломатичних відносин з Україною або перегляду стратегічного партнерства. Країна побоюється "втручання у внутрішні справи Грузії" з боку Саакашвілі

У МЗС запевнили, що робитимуть все можливе для збереження стратегічних та дружніх відносин між країнами.

Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі?Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, або вести переговори з МВФ. Проте Саакашвілі не заручився підтримкою на зустрічі з фракцією "Слуга народу".



У Грузії одразу розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Вже 7 травня на сайті президента з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.