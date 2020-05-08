12:27
8 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

      Переживемо, – Кулеба про відносини з Грузією після призначення Саакашвілі

      -
      Кулеба розповів про призначення Саакашвілі
      Кулеба розповів про призначення Саакашвілі / Пресслужба Кабміну

      На тлі призначенння Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ Грузія відкликала свого посла з України. У МЗС запевняють, що робитимуть все можливе для збереження стратегічних та дружніх відносин між країнами.

      Глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.UA нагадав, що Саакашвілі – громадянин України, який і раніше тут обіймав державні посади.

      Дізнайтеся більше Грузія відкликає посла з України через призначення Саакашвілі

      Зі свого боку політик докладатиме всіх зусиль для того, щоб наші відносини з Грузією залишалися по-справжньому дружніми і стратегічними.

      Якщо ж з боку наших грузинських партнерів будуть якісь різкі кроки, що ж, переживемо, а потім будемо відновлювати все втрачене,
      – сказав Кулеба.

      За словами політика, жодна держава світу не може вказувати, куди призначати чи не призначати громадянина України. Водночас Кулеба наголосив, що відносини між Україною і Грузією настільки особливі, що вони не можуть ставати заручником долі однієї людини.

      Ми розуміємо внутрішньополітичний контекст в Грузії і в нього не втручаємося, але для нас пан Саакашвілі є громадянином України. І жодна держава світу не може нам вказувати, куди призначати чи не призначати нашого громадянина,
      – пояснив він.

      Дмитро Кулеба також розповів, що вже розмовляв з міністром закордонних справ Грузії щодо позиції Тбілісі. "Це був дуже спокійний, зважена розмова, він мені пояснив позицію свого уряду", – сказав Кулеба.

      Грузія 8 травня відкликала свого посла з УкраїниВодночас міністр Давид Залкаліані зазначив, що попри таке рішення української сторони, "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин з Україною або перегляд стратегічного партнерства".

      Що відомо про призначення Міхеїла Саакашвілі?Міхеїлу Саакашвілі спершу запропонували посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ, або вести переговори з МВФ. Проте Саакашвілі не заручився підтримкою на зустрічі з фракцією "Слуга народу".

      У Грузії одразу розкритикували ймовірність призначення Саакашвілі на посади у владі України. Вже 7 травня на сайті президента з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

      Про перші кроки Міхеїла Саакашвілі на посаді – читайте за посиланням.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Дмитро Кулеба – новини Призначення Зеленського МЗС України Новини Грузії Міхеїл Саакашвілі Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      МВФ тримає українську владу на короткому повідку
      сьогодні , 12:00 МВФ тримає українську владу на короткому повідку
      Сергій Фурса
      5 фільмів про Другу світову, які перенесуть у трагічне минуле
      сьогодні , 11:30 5 фільмів про Другу світову, які перенесуть у трагічне минуле
      Юлія Михайлова
      Саакашвілі очолив Комітет реформ: найцікавіші факти з біографії політика
      7 травня , 22:03 Саакашвілі очолив Комітет реформ: найцікавіші факти з біографії політика
      Андрій Шляхтін