Переживемо, – Кулеба про відносини з Грузією після призначення Саакашвілі

На тлі призначенння Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ Грузія відкликала свого посла з України. У МЗС запевняють, що робитимуть все можливе для збереження стратегічних та дружніх відносин між країнами.

Глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв’ю LB.UA нагадав, що Саакашвілі – громадянин України, який і раніше тут обіймав державні посади.

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Зі свого боку політик докладатиме всіх зусиль для того, щоб наші відносини з Грузією залишалися по-справжньому дружніми і стратегічними.

Якщо ж з боку наших грузинських партнерів будуть якісь різкі кроки, що ж, переживемо, а потім будемо відновлювати все втрачене,

– сказав Кулеба.

За словами політика, жодна держава світу не може вказувати, куди призначати чи не призначати громадянина України. Водночас Кулеба наголосив, що відносини між Україною і Грузією настільки особливі, що вони не можуть ставати заручником долі однієї людини.

Ми розуміємо внутрішньополітичний контекст в Грузії і в нього не втручаємося, але для нас пан Саакашвілі є громадянином України. І жодна держава світу не може нам вказувати, куди призначати чи не призначати нашого громадянина,

– пояснив він.

Дмитро Кулеба також розповів, що вже розмовляв з міністром закордонних справ Грузії щодо позиції Тбілісі. "Це був дуже спокійний, зважена розмова, він мені пояснив позицію свого уряду", – сказав Кулеба.

Грузія 8 травня відкликала свого посла з України. Водночас міністр Давид Залкаліані зазначив, що попри таке рішення української сторони, "Грузія не розглядає розрив дипломатичних відносин з Україною або перегляд стратегічного партнерства".