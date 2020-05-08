Переживем, – Кулеба об отношениях с Грузией после назначения Саакашвили
На фоне назначения Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ Грузия отозвала своего посла из Украины. В МИД уверяют, что будут делать все возможное для сохранения стратегических и дружеских отношений между странами.
Глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью LB.UA напомнил, что Саакашвили – гражданин Украины, который и раньше здесь занимал государственные должности.
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Со своей стороны политик приложит все усилия для того, чтобы наши отношения с Грузией оставались по-настоящему дружескими и стратегическими.
Если же со стороны наших грузинских партнеров будут какие-то резкие шаги, что же, переживем, а потом будем восстанавливать все потерянное,
– сказал Кулеба.
По словам политика, ни одноа государство мира не может указывать, куда назначать или не назначать гражданина Украины. В то же время Кулеба отметил, что отношения между Украиной и Грузией настолько особенные, что они не могут становиться заложником судьбы одного человека.
Мы понимаем внутриполитический контекст в Грузии и в него не вмешиваемся, но для нас господин Саакашвили является гражданином Украины. И ни одно государство мира не может нам указывать, куда назначать или не назначать нашего гражданина,
– пояснил он.
Дмитрий Кулеба также рассказал, что уже разговаривал с министром иностранных дел Грузии относительно позиции Тбилиси. "Это был очень спокойный, взвешенный разговор, он мне объяснил позицию своего правительства", – сказал Кулеба.
Грузия 8 мая отозвала своего посла из Украины. В то же время министр Давид Залкалиани отметил, что несмотря на такое решение украинской стороны, "Грузия не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Украиной или пересмотр стратегического партнерства".
Что известно о назначении Михеила Саакашвили?Михеилу Саакашвили сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, или вести переговоры с МВФ. Однако Саакашвили не заручился поддержкой на встрече с фракцией "Слуга народа".
В Грузии сразу раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности во власти Украины. Уже 7 мая на сайте президента появился указ о назначении Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.
О первых шагах Михеила Саакашвили на посту – читайте по ссылке.