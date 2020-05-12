Недопустимо, но партнерство сохраним, – Грузия поставила точку в истории с Саакашвили

После назначения Михаила Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций. Страна считает такое назначение недопустимым, но отношения обещают сохранить и даже углубить.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе перед отъездом из Киева провел встречу в украинском МИД, сообщает "Первый канал" Грузии.

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Дипломат сообщил министерству о позиции официального Тбилиси в связи с назначением Саакашвили.

Недопустимо, чтобы в стране, которая является стратегическим партнером, было назначено на политическую должность лицо, которое было осуждено в Грузии,

– сказал он.

Михаил Саакашвили заочно приговорен в Грузии к 3 годам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями.

В то же время относительно отношений с Украиной, то посол заверил, что грузинская сторона приложит все усилия, чтобы партнерские отношения сохранились и даже углубились.

Теймураз Шарашенидзе подчеркнул, что в этом согласны и украинские парнеры.

У нас общие позиции по важнейшим для нас вопросам, как евроатлантическая интеграция, деоккупация, укрепление демократических институтов, и этим единством мы выходим на международную арену,

– пояснил он.

Во время встречи украинская сторона заявила, что Михаил Саакашвили является гражданином Украины, но МИД Украины с пониманием отнеслось к позиции официального Тбилиси. Украинская сторона также надеется на дальнейшее продолжение и углубление двустороннего партнерства.

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Реакция Грузии на назначение Саакашвили: что известно

Михаила Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета реформ.

Поэтому Грузия отзывает своего посла из Украины для консультаций.

В Грузии сразу отметили, что не рассматривают разрыва дипломатических отношений с Украиной или просмотра стратегического партнерства. Страна опасается "вмешательства во внутренние дела Грузии" со стороны Саакашвили.

В МИД заверили, что будут делать все возможное для сохранения стратегических и дружеских отношений между странами.

Что известно о назначении Михаила Саакашвили?Михаил Саакашвили сначала предложили должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, или вести переговоры с МВФ. Однако Саакашвили не заручился поддержкой на встрече с фракцией "Слуга народа".



В Грузии сразу раскритиковали вероятность назначения Саакашвили на должности в правительстве Украины. Уже 7 мая на сайте президента появился указ о назначении Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.