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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Саакашвили назвал неожиданную угрозу для Грузии от ухудшения отношений с Украиной

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Саакашвілі каже, що без України Грузію чекає голод
Саакашвілі каже, що без України Грузію чекає голод

Председатель Исполкома реформ Михаил Саакашвили заявил, что Украина для Грузии значительно важнее, чем Грузия для Украины. Мол, в случае ухудшения отношений с Украиной Грузии предстоит голод.

Більша частина того, що люди купують у грузинських магазинах, завозять з України, розповів Саакашвілі у коментарі виданню "Сова".

До слова Жодної загрози немає, – МЗС про відносини з Грузією після призначення Саакашвілі

Якщо Грузія зникне для України, на людях тут це не позначиться. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в магазинах, масовий голод, біди,
– заявив третій президент Грузії.

Він також заявив, що проти його призначення у Києві виступали "сили Москви". Мовляв, можливість його призначення була принциповим питанням для Росії.

"Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – повний гідності президент незалежної держави", – переконаний Міхеїл Саакашвілі.

Можливий розкол в українсько-грузинських відносинах: коротко

Коли ще Міхеїл Саакашвілі досиджував свій другий президентський термін, до влади прийшла вчорашня опозиція на чолі з олігархом Бідзіною Іванішвілі.

Сам третій президент поїхав зі своєї країни в Україну, а там проти нього навіть відкрили кримінальну справу та заочно засудили на 3 роки.

Тож і нині коли Президент України Володимир Зеленський дав Саакашвілі нову посаду, у Грузії висловили незгоду та відкликали свого посла.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Владимир Зеленский Новости Грузии Михаил Саакашвили Новости Украины Новости политики
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