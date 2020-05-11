Саакашвілі назвав несподівану загрозу для Грузії від псування відносин з Україною
Голова Виконкому реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що Україна для Грузії є значно важливішою, ніж Грузія для України. Мовляв, у випадку погіршення відносин з Україною на Грузію чекає голод.
Більша частина того, що люди купують у грузинських магазинах, завозять з України, розповів Саакашвілі у коментарі виданню "Сова".
До слова Жодної загрози немає, – МЗС про відносини з Грузією після призначення Саакашвілі
Якщо Грузія зникне для України, на людях тут це не позначиться. Якщо ж Україна зникне для Грузії, це будуть порожні прилавки в магазинах, масовий голод, біди,
– заявив третій президент Грузії.
Він також заявив, що проти його призначення у Києві виступали "сили Москви". Мовляв, можливість його призначення була принциповим питанням для Росії.
"Для Росії це було чіткою демонстрацією того, що Україна – незалежна країна, а її президент – повний гідності президент незалежної держави", – переконаний Міхеїл Саакашвілі.
Можливий розкол в українсько-грузинських відносинах: коротко
Коли ще Міхеїл Саакашвілі досиджував свій другий президентський термін, до влади прийшла вчорашня опозиція на чолі з олігархом Бідзіною Іванішвілі.
Сам третій президент поїхав зі своєї країни в Україну, а там проти нього навіть відкрили кримінальну справу та заочно засудили на 3 роки.
Тож і нині коли Президент України Володимир Зеленський дав Саакашвілі нову посаду, у Грузії висловили незгоду та відкликали свого посла.