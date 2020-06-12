В Грузії 12 червня заявили, що не збираються псувати стратегічні відносини з Україною. Заява Міхеїла Саакашвілі щодо виборів у Грузії не стане на заваді партнерству.

Глава МЗС Грузії Давид Залкаліані заявив, що офіційний Тбілісі не допустить кризи двосторонніх відносин. Про це повідомляє "Грузия Онлайн".

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Чому українського посла викликали в МЗС Грузії

Залкаліані пояснив виклик посла України Ігоря Долгова в грузинське МЗС. За його словами, це сталося після того, як Саакашвілі звернувся із закликом до опозиційних партій Грузії об'єднатися на парламентських виборах у жовтні 2020 року.

Саакашвілі також заявив, що" не збирається дивитися на знищення Грузії", а сам на виборах перебуватиме "на передовій".

Навіть якщо він не займав би посаду і був би пересічним громадянином, наше законодавство категорично забороняє іноземцеві втручатися в наш виборчий процес,

– наголосив глава МЗС Грузії.

Після зустрічі в МЗС український посол наголосив, що слова Саакашвілі були його особистою думкою, незважаючи на посаду керівника виконкому Ради реформ України, яка не є офіційним представником Києва.

Відносини Грузії та України після призначення Саакашвілі: головне

7 травня на сайті президента з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

У Грузії розкритикували призначення Саакашвілі на посади у владі України. Там заявили, що це призначення може ускладнити відносини між країнами.

8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив, що Тбілісі відкликає свого посла в Києві Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Саакашвілі.

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