У Міністерстві закордонних справ Грузії відреагували на нещодавні слова Міхеїла Саакашвілі. Тут, зокрема, хочуть бачити посла Грузії в Україні, аби той дав відповідні консультації.

Заява Саакашвілі

Напередодні в мережі з’явилося відео, в якому Саакашвілі заявив, що на прийдешніх парламентських виборах у Грузії вирішуватимуться доля країни. Крім того, він підтвердив намір взяти участь у внутрішньополітичній боротьбі та перемогти. Про це пише видання EADaily.

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"Я не маю наміру спокійно дивитися на руйнування та остаточне знищення Грузії. Я не збираюся, опустивши руки, дивитися на знищення грузинських сімей і видворення їх з країни", – наголосив політик.

Він наголосив всіх своїх прихильників і соратників об’єднатися, оскільки зараз – "не час ділити місця".

Всі, хто хоче допомогти нашому народу, повинні встати разом. Я, принаймні, дійсно буду на передовій лінії цієї боротьби,

– заявив Саакашвілі.

За його словами, в 2020 році вирішиться:

чи будуть громадяни Грузії "вічно, все життя рабами на ГЕС, родовищах золота та фабриках біткойнів Іванішвілі" (Бідзіна Іванішвілі – один із головних опонентів Саакашвілі в Грузії, лідер партії "Грузинська мрія" – 24 канал)";

або ж будуть "гордими громадянами вільної країни".

"У цьому році наша країна або остаточно загине, або ж вона переможе. Третій варіант не існує! Саме тому, зрозуміло, ми готуємося до перемоги" – підкреслив Саакашвілі.

Як на його слова відреагували в Грузії

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані зауважив, вони очікували, що Саакашвілі продовжить втручатися у внутрішню політику країни. Він додав, що саме з цим питанням пов'язано виклик посла Грузії в Україні для консультацій. Про це пише видання "Грузия Online".

Саме про це ми попереджали наших українських колег – людина, призначена на одну з високих посад, що перебуває в розшуку, якого грузинське правосуддя хоче притягнути до відповідальності за чотирма незалежними справами, продовжує втручатися у внутрішню політику Грузії,

– завважив дипломат.

На переконання очільника грузинського МЗС, вищезазначена заява Саакашвілі – це:

пряме втручання у внутрішні справи іншої країни,

пряме втручання громадянина України в процес виборів.

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Що цьому передувало

Саакашвілі двічі був президентом Грузії – з 2004-го по 2007 рік і з 2008- го по 2013 рік.

– з 2004-го по 2007 рік і з 2008- го по 2013 рік. У 2012 році Саакашвілі втратив парламентську більшість і реальну владу в Грузії за підсумками парламентських виборів.

На зміну партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" прийшла опозиційна коаліція "Грузинська мрія" бізнесмена Бідзіна Іванішвілі.

Саакашвілі покинув Грузію незадовго до інавгурації четвертого президента Георгія Маргвелашвілі – в листопаді 2013 року . Відтоді він на Батьківщину не повертався.

. Відтоді він на Батьківщину не повертався. Більшість свого часу політик провів в Україні. Тут він отримав громадянство та у 2015 – 2016 роках був головою Одеської ОДА.

та у 2015 – 2016 роках був головою Одеської ОДА. У 2014 році Головна прокуратура Грузії почала процедуру з оголошення Саакашвілі в міжнародний розшук.

Саакашвілі звинувачують за чотирма кримінальними провадженнями та ще за низкою справ його засудили заочно. Зокрема, йому інкримінують перевищення повноважень і розтрату бюджетних коштів. Сам Саакашвілі всі звинувачення у свій бік відкидає.

Сам Саакашвілі всі звинувачення у свій бік відкидає. На початку травня 2020 року президент Зеленський призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ в Україні.

Одразу після цього Грузія відкликала свого посла Теймураза Шарашенідзе з України для консультацій.

Коментуючи це рішення, Саакашвілі заявив, що грузинському народу загрожує голод, якщо взаємини між Києвом і Тбілісі зіпсуються через його призначення.

Згодом прем'єр Грузії Георгій Гахарія заявив, що його країна не розриватиме дипломатичні взаємини з Україною через призначення Саакашвілі. Він підкреслив, що стратегічне партнерство з Україною не буде поставлено під сумнів "через окремих безвідповідальних політиків".

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