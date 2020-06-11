Володимир Зеленський кілька разів зустрічався із Міхеїлом Саакашвілі. Тоді експрезидент Грузії заявив, що бачить себе віцепрем’єр-міністром з питань реформ.

Водночас радником Володимира Зеленського Міхеїл Саакашвілі бути не захотів, про це глава держави розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Цікаво Саакашвілі відверто розповів, навіщо він Зеленському і хто був проти нього як віцепрем'єра

На таку пропозицію президента Саакашвілі відповів, що це "не його рівень". Водночас Зеленський зазначив, що він кілька разів приходив із "різними адекватними порадами".

Тоді я попросив: "Ну, будь ласка, скажіть, де ви себе бачите". Він сказав: "Мені здається, що в уряді я можу займатися реформами, бути віцепрем’єром по реформі". Я йому відповів: "Віцепрем’єр – так віцепрем’єр, але я поговорю з прем’єр-міністром, як воно буде і як ви зможете працювати",

– розповів глава держави.

Чому Саакашвілі не став віцепрем’єром

Глава держави пояснив, що ставлення до того кроку було різним – зокрема, у президентській фракції "Слуга народу".

При цьому Володимир Зеленський не бачить нічого поганого у тому, що Саакашвілі випередив події і написав про своє призначення на фейсбук-сторінці.

Натомість на запитання про те, чи не передбачає Зеленський критики з боку Саакашвілі, як це було з Петром Порошенком, глава держави не мав чіткої відповіді.

Мені легше – він ніколи не був моїм другом. Він хоче робити реформи – і прекрасно. І я дійсно йому і всім нам бажаю успіху. Я вважаю, що він не може до мене, скажімо так... Хоча все може бути, – сказав він.

Окрім того, Зеленський наголосив – вважає, що забрали український паспорт у Міхеїла Саакашвілі несправедливо.

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