Не его уровень: Зеленский объяснил, почему Саакашвили не стал его советником
Владимир Зеленский несколько раз встречался с Михаилом Саакашвили. Тогда экс-президент Грузии заявил, что видит себя вице-премьер-министром по вопросам реформ.
В то же время советником Владимира Зеленского Михаил Саакашвили быть не захотел, об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде".
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На такое предложение президента Саакашвили ответил, что это "не его уровень". В то же время Зеленский отметил, что он несколько раз приходил с "различными адекватными советами".
Тогда я попросил: "Ну, пожалуйста, скажите, где вы себя видите". Он сказал: "Мне кажется, что в правительстве я могу заниматься реформами, быть вице-премьером по реформе". Я ему ответил: "Вице-премьер – так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать",
– рассказал глава государства.
Почему Саакашвили не стал вице-премьером
Глава государства объяснил, что отношение к этому шагу было различным – в частности, в президентской фракции "Слуга народа".
При этом Владимир Зеленский не видит ничего плохого в том, что Саакашвили опередил события и написал о своем назначении на фейсбук-странице.
На вопрос о том, не предвидит ли Зеленский критике со стороны Саакашвили, как это было с Петром Порошенко, глава государства не дал четкого ответа.
Мне легче – он никогда не был моим другом. Он хочет делать реформы – и прекрасно. И я действительно ему и всем нам желаю успеха. Я считаю, что он не может ко мне, скажем так ... Хотя все может быть, – сказал он.
Кроме того, Зеленский отметил – считает, что забрали украинский паспорт у Михаила Саакашвили несправедливо.
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Назначение Саакашвили
- В конце концов, Михаила Саакашвили назначили председателем Исполнительного комитета реформ в Украине. Сразу после этого Грузия отозвала своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины для консультаций.
- Там отметили, что не хотят разрывать дипломатические отношения с Украиной или пересматривать стратегическое партнерство. Однако страна опасается "вмешательства во внутренние дела Грузии" со стороны Саакашвили.