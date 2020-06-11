Владимир Зеленский несколько раз встречался с Михаилом Саакашвили. Тогда экс-президент Грузии заявил, что видит себя вице-премьер-министром по вопросам реформ.

В то же время советником Владимира Зеленского Михаил Саакашвили быть не захотел, об этом глава государства рассказал в интервью "Украинской правде".

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На такое предложение президента Саакашвили ответил, что это "не его уровень". В то же время Зеленский отметил, что он несколько раз приходил с "различными адекватными советами".

Тогда я попросил: "Ну, пожалуйста, скажите, где вы себя видите". Он сказал: "Мне кажется, что в правительстве я могу заниматься реформами, быть вице-премьером по реформе". Я ему ответил: "Вице-премьер – так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет и как вы сможете работать",

– рассказал глава государства.

Почему Саакашвили не стал вице-премьером

Глава государства объяснил, что отношение к этому шагу было различным – в частности, в президентской фракции "Слуга народа".

При этом Владимир Зеленский не видит ничего плохого в том, что Саакашвили опередил события и написал о своем назначении на фейсбук-странице.

На вопрос о том, не предвидит ли Зеленский критике со стороны Саакашвили, как это было с Петром Порошенко, глава государства не дал четкого ответа.

Мне легче – он никогда не был моим другом. Он хочет делать реформы – и прекрасно. И я действительно ему и всем нам желаю успеха. Я считаю, что он не может ко мне, скажем так ... Хотя все может быть, – сказал он.

Кроме того, Зеленский отметил – считает, что забрали украинский паспорт у Михаила Саакашвили несправедливо.

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