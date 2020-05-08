Саакашвили откровенно рассказал, зачем он Зеленскому и кто был против него как вице-премьера

После длительного перерыва Михеил Саакашвили возвращается в большую политику в статусе главы Исполнительного комитета реформ.

О назначении на должность, разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и о том, кто был против него как вице-премьера, – в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал сам Михеил Саакашвили.

О Зеленском и сотрудничестве с ним

Зачем это вам? В начале недели один из руководителей Офиса Президента на вопрос: "Какими реформами будет заниматься Михеил Саакашвили" дал ответ, из которого я поняла, что от вас ожидают не столько того, что вы будете генератором реформ, как их рупором. Как на самом деле сформулировал задачу президент?

Для того, чтобы быть рупором чего-то – нужно, чтобы это существовало. У меня был долгий, интересный, фундаментальный и продолжительный разговор с президентом обо всех деталях. Он склоняется к тому, чтобы предоставить свободу, чтобы я предлагал идеи. Его очень интересуют те вещи, которые помогут сейчас конкретным людям почувствовать, что что-то для них изменилось.

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Он понимает, что такие большие вещи как декларации, даже поддержка международных организаций, когда они говорят: "Молодец, вы что-то там сделали" – это не влияет на повседневную жизнь украинцев. Он хочет, чтобы украинцы имели возможность сказать, что для них сделала новая власть. Что конкретно – 3, 4, 5 вещей, которые каждый украинец должен назвать, когда его спросят.

Его очень интересуют вещи, связанные с изменением атмосферы, ситуации или процедурами на таможне, налоговой. Потому что он понимает, что малый и средний бизнес – как раз и есть звено общества, которое привело его к власти. И он имеет обязательства, даже задолженность перед ними что-то сделать. После этих вещей он ждет моих идей, потому что он очень открытый, внимательно слушает. Мы много раз с ним встречались, и каждый раз он не только хочет услышать меня, но и предлагает и генерирует идеи. Я думаю, что это будет интересное сотрудничество.

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Чья это была идея?

Это абсолютно идея Зеленского. Разные люди к этому склонялись. И были у меня встречи с главой Офиса Президента Ермаком, которого я знаю примерно 25 лет, с Богданом, которого я знаю со времен "Нашей Украины", где он был среди активистов. У меня была возможность также познакомиться с другими членами команды. Они очень открыты, потому что они новые люди. Я уже не новый в украинской истории, поэтому сначала у меня было сотрудничество с союзом Национального движения Украины еще в начале 90-х, то есть я ветеран.

Украинской политики?

Можно и так выразиться. Я же не всегда здесь был, но начинал, когда почти все начинали здесь. Однако большинство этих ребят (из "Слуги народа" – 24 канал) – новые, и это главное их преимущество. Это главная сила и главная слабость.

Также мне кажется, что я могу приобщиться к этой команде и помочь советами не только благодаря своему успешному опыту, но и благодаря своим ошибкам и препятствиям, которые были в моей жизни. Чтобы как минимум я мог им рассказать, что мне лично помешало что-то сделать, например, в Одессе. То есть – это движение с двух сторон.

Что известно о назначении Саакашвили7 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении главой Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили. Ранее Саакашвили хотели назначить вице-премьером по вопросам реформ. Впрочем, представление о назначении отозвали из Верховной Рады.



Отныне в обязанности Михеила Саакашвили на посту входит:

- инициировать заседание Национального совета реформ и рассматривать на таких заседаниях вопросы по отдельным направлениям реформ;

- обеспечивать по отдельным направлениям реформ выполнение задач, возложенных на Комитет;

- представлять Комитет во взаимодействии с другими вспомогательными органами и службами;

- представлять решение Нацсовета реформ в отношениях с органами исполнительной власти и другими государственными органами;

- разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности Национального совета реформ;

- образовывать рабочие группы для разработки, детальной проработки отдельных направлений реформ, мониторинга внедрения и эффективности реализации в Украине реформ, достижения целей реформ и прочее.

О Порошенко и сопротивлении "Слуги народа"

Нацсовет реформ собирали последний раз еще в 2018 году во времена прошлого президента. Сейчас его реанимировали специально для того, чтобы у вас была должность?

Нет. Потому что Порошенко реально пользовался Нацсоветом, когда он еще заигрывал с идеей реформ. Это было сначала его каденции 2014 – 2015 годов. Потому что тогда были времена, когда многие украинцы присоединились к идее реформ. Много людей, которые были успешны в других странах, получили хорошее образование, которые уже что-то возглавляли, вернулись в Украину и должны были где-то реализовать свой потенциал. Тогда была создана прогрессивная команда, которая составила часть команды Порошенко. Они считали, что через этот орган можно что-то провести.

Порошенко был более открыт к этой идее, потому что сначала тоже хотел иметь репутацию реформатора. Изменилось то, что он увидел – эти реформы могут навредить его властным или финансовым интересам. А эти вопросы были более важными для него. Он отошел от этой идеи. Возможно, формально, в 2018 году и проводил заседания, но это уже не действовало. Когда мы собирались, были озвучены интересные вещи, многие из которых не реализовались. То, что там были интересные дискуссии – это я хорошо помню.



"Зеленский ждет моих идей", – Саакашвили / Фото 24 канал

То есть, идея предлагать эту должность была не моя. В Офисе Президента была идея предлагать именно ее, а не вице-премьера. Когда же они предложили вице-премьера, то потом увидели, как им оказывали сопротивление. Те, что за статус-кво, которые присутствуют в почти каждой фракции в парламенте, вообще сопротивляются любому изменению. Они как раз открыли огонь первыми. У меня было впечатление, что это было неожиданно и для президента.

То, что часть его собственной фракции не согласна?

Они как минимум имели свои обоснованные или необоснованные замечания.

Почему?

Потому что есть большая интеграция, и большая фракция, статус-кво. Даже я был очень удивлен, что они меня боятся. Я действительно этого не знал. Я знал, что некоторым людям я лично не нравлюсь. Понятно, что есть пророссийская фракция, они имели инструкцию из Москвы. Есть три канала Медведчука, и они наезжали, как могли, выливали любую грязь. Я открыл о себе новые вещи, даже Киселев не додумался.

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А в президентской фракции кто был против вас?

Это были люди, которых большинство руководства и лично президент не знали. Но они были открыты, они экспериментировали. Это всегда так бывает, когда собирается новая сила. Туда попали люди, которые отличаются как минимум своими взглядами. А большинство из них отличаются тем, что они уже под кем-то. Но это открылось позже. Человек открыто не заявляет, что с кем-то сотрудничал. А всех нельзя проверить. Такие люди были, есть и еще будут. Но если будет движение вперед, большинство людей, которых мы не убедили с первого раза, мы сможем еще убедить.

Я не теряю надежду. Сейчас возникают такие вызовы перед страной, на нас обрушивается такое цунами, что старые методы – переждать этот кризис, удержать свои позиции для того, чтобы быть в выигрышных ситуациях, когда будут что-то перераспределять – это не сработает. Старые методы и старая система в Украине – безнадежные. Она не гарантирует даже существование страны. У меня есть впечатление, если мы сейчас не изменимся, Украина не сохранится. Страны единой не будет. Это план нашего врага, но мы должны этому помешать своими изменениями.

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Я не очень люблю слово "реформы", потому что в Украине его очень дискредитировали. Когда люди слышат слово реформы, у них аллергическая реакция. И я их понимаю. Потому что любая тварь каждый раз свои не очень полезные для людей действия называла "реформами". Дискредитировали и многие другие слова: новая команда, молодая команда, новые лица.

Больше об откате в реформах и что думает об этом Саакашвили – читайте в следующей части интервью.