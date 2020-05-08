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      Это серьезный сигнал Путину, – Деканоидзе о назначении Саакашвили в Украине

      - Читати новину українською
      Владимир Путин и Михаил Саакашвили
      Владимир Путин и Михаил Саакашвили / Коллаж 24 канала

      Назначение Михеила Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ является серьезным сигналом для президента России Владимира Путина, ведь и Украина, и Грузия страдают от агрессии РФ.

      Об этом Хатия Деканоидзе отметила в эфире 24 канала и высказала мнение, что у Украины и Грузии одна беда, а потому нам следует объединиться.

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      По мнению экс-главы Нацполиции, именно из-за агрессии РФ в обеих странах назначение Саакашвили может повлиять на отношения с Путиным.

      Это серьезный сигнал Путину и это очень хорошо. Реально, у Грузии и Украины одна борьба – за свободу. Пока наши территории оккупированы, и Путин до сих пор старается, чтобы в Украине ничего хорошего не случалось – то есть хорошие реформы, которые реально помогут встать на ноги,
      – добавила Деканоидзе.

      Она добавила, что грузинская власть сейчас "играет, к сожалению, по правилам Путина". Однако Деканоидзе заверила, что это не надолго, ведь скоро в Грузии пройдут парламентские выборы. "Никто не сможет оборвать нашу связь с Украиной", – подытожила экс-глава Нацполиции.

      Справка. Вчера, 7 мая 2020 года, Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили на должность председателя Исполнительного комитета реформ. Соответствующий указ опубликовали на сайте президента. Заместителем Саакашвили президент назначил украинского предпринимателя Александра Ольшанского.

      Что известно о Хатии Деканоидзе?Хатия Деканоидзе работала в команде экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. В Украину Хатия приехала сразу после Революции Достоинства. Ее цель была помочь новой украинской власти проводить реформы, в частности правоохранительных органов. Деканоидзе вместе со своей землячкой Экой Згуладзе, которая была назначена заместителем министра внутренних дел, начали реформу.

      Уже летом 2015 года создали Национальную полицию, которую и возглавила Деканоидзе. Прошло  не более года, как удалось сформировать патрульную полицию в 32 городах Украины.

      Во время брифинга 14 ноября 2015 года Деканоидзе заявила, что провела большую работу и заложила фундамент для дальнейшего развития Национальной полиции и уходит в отставку. Она назвала 3 причины своего увольнения:
      • плохое финансирование полиции;
      отсутствие надлежащей реформы прокураторы и судейской системы;
      • вмешательство в работу полиции политиков.

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Оккупированные территории Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Владимир Путин Война Новости Грузии Хатия Деканоидзе
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