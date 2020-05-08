Це серйозний сигнал Путіну, – Деканоідзе про призначення Саакашвілі в Україні

Призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ є серйозним сигналом для президента Росії Володимира Путіна, адже і Україні, і Грузія потерпають від агресії РФ.

Про це Хатія Деканоідзе зазначила в ефірі 24 каналу та висловила думку, що в України та Грузії одна біда, а тому нам варто об'єднатись.

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На думку ексочільниці Нацполіції, саме через агресію РФ в обох країнах призначення Саакашвілі може вплинути на відносини з Путіним.

Це серйозний сигнал Путіну і це дуже добре. Реально, у Грузії та України одна боротьба – за свободу. Досі наші території окуповані і Путін досі старається, щоб в Україні нічого доброго не траплялось – тобто хороші реформи, які реально допоможуть стати на ноги,

– додала Деканоідзе.

Вона додала, що грузинська влада зараз "грає, на жаль, по правилах Путіна". Одна Деканоідзе запевнила, що це не надовго, адже скоро в Грузії відбудуться парламентські вибори. "Ніхто не зможе обірвати наш зв'язок з Україною", – підсумувала ексочільниця Нацполіції.

Довідка. Вчора, 7 травня 2020 року, Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ. Відповідний указ опублікували на сайті президента. Заступником Саакашвілі президент призначив українського підприємця Олександра Ольшанського.

Що відомо про Хатію Деканоідзе? Хатія Деканоідзе працювала у команді експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. В Україну Хатія приїхала одразу після Революції Гідності. Її мета була допомогти новій українській владі проводити реформи, зокрема правоохоронних органів. Деканоідзе разом із своєю землячкою Екою Згуладзе, яка була призначена заступником міністра внутрішніх справ, розпочали реформу.



Вже влітку 2015 року створили Національну поліцію, яку й очолила Деканоідзе. Пройшло трохи більше, ніж рік, як вдалося сформувати патрульну поліцію в 32 містах України.



Під час брифінгу 14 листопада 2015 року Деканоідзе заявила, що провела велику роботу і заклала фундамент для подальшого розвитку Національної поліції і йде у відставку. Вона назвала 3 причини свого звільнення:

• погане фінансування поліції;

• відсутність належної реформи прокуратори і суддівської системи;

• втручання в роботу поліції політиків.

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