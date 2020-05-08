5 напрямків, де Саакашвілі допоможе Україні: коментар Деканоідзе

Міхеїла Саакашвілі призначили на посаду голови Виконавчого комітету реформ. Ексочільниця Нацполіції України, ексміністерка освіти та науки Грузії Хатія Деканоідзе назвала кілька причин, чому Міхеїл Саакашвілі так потрібен Україні. Однією з них є боротьба проти Росії.

Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу та зазначила, що вона та вся Грузія радіє призначенню Саакашвілі в Україні.

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Саакашвілі посилить команду президента

Деканоідзе зазначила, що Саакашвілі призначили на дуже важливу посаду для України. "Це однозначно посилить команду президента. Я дуже задоволена і дуже радію, що для нової команди президента і самого президента, який є абсолютно новою людиною в політичній еліті, реформи стали пріоритетом і це дуже важливо", – зауважила Деканоідзе.

Ми втратили багато часу, але я зараз бачу зовсім інший політичний розклад. У Саакашвілі є політичний погляд, харизма, успішна історія, і воля, яка дозволяє все сказати і не вести перемовини за дверима – це точно допоможе команді Зеленського. Я впевнена в цьому,

– запевнила ексміністерка Грузії.

Довідка. Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ вчора, 7 травня 2020 року. Відповідний указ опублікували на сайті президента. Заступником Саакашвілі президент призначив українського підприємця Олександра Ольшанського.

Саакашвілі буде двигуном реформ

Деканоідзе переконана, що Саакашвілі має великий досвід для того, аби змінити життя українців – ввести потрібні реформи.

У Міхеїла Саакашвілі найкрутіша історія, яка трапилась на пострадянському просторі. Я маю на увазі реформування Грузії, боротьба проти корупції,

– сказала ексміністерка.

"Я дуже добре пам'ятаю, що було до 2003 року і бачу, що є тепер. Я завжди була рада, що в мене був шанс служити у Міхеїла Саакашвілі і в грузинському правлінні, – наголосила Деканоідзе.



Міхеїл Саакашвілі / Фото УП

За її словами, призначення Саакашвілі – це серйозний крок у реформуванні і трансформації України. "Я вважаю, що Україна втратила дуже багато часу у сфері реформування", – додала ексміністерка.

Вона назвала себе "фанатом українських реформ" і висловила сподівання, що в Україні все вийде на всі 100%.

Призначення Саакашвілі – серйозний сигнал Путіну

За словами ексочільниці Нацполіції, в України та Грузії одна біда – агресія Росії. Саме тому призначення Саакашвілі може створити серйозний сигнал президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.



Володимир Путін / Фото ТАСС

"Це серйозний сигнал Путіну і це дуже добре. Реально, у Грузії та України одна боротьба – за свободу. Досі наші території окуповані і Путін досі старається, щоб в Україні нічого доброго не траплялось – тобто хороші реформи, які реально допоможуть стати на ноги", – додала Деканоідзе.

Це виклик старій системі

Хатія Деканоідзе ствердила, що Україні час змінювати стару систему, і вона впевнена, що Саакашвілі зможе це зробити.

Це реально серйозний виклик старій системі, яка займається реваншизмом та олігархічною системою. Це буде реальний крок, якщо буде політична воля, яка реально проведе реформи,

– наголосила Деканоідзе.



Хатія Деканоідзе / Фото delo.ua

Україна і Грузія – в одному човні

Хатія Деканоідзе запевнила, що Україна – найважливіший стратегічний партнер Грузії і в сфері економіки, і в сфері безпеки.

"В нас одна задача – стати частиною Європи і НАТО. Олігархічна влада Грузії заважає нашим стратегічним відносинам, але попри це, все населення Грузії вірить в Україну, вони знають, що ми сидимо в одному човні, тому якщо прорвемось – то прорвемось разом. Всі ці люди вважають, що нічого не заважатиме нашим відносинам", – підсумувала ексміністерка.

Вона додала, що грузинська влада грає, на жаль, по правилах Путіна, але це не надовго. Обірвати зв'язок з Україною, за її словами, неможливо.

Що відомо про Хатію Деканоідзе?Хатія Деканоідзе працювала у команді експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. В Україну Хатія приїхала одразу після Революції Гідності. Її мета була допомогти новій українській владі проводити реформи, зокрема правоохоронних органів. Деканоідзе разом із своєю землячкою Екою Згуладзе, яка була призначена заступником міністра внутрішніх справ, розпочали реформу.



Вже влітку 2015 року створили Національну поліцію, яку й очолила Деканоідзе. Пройшло трохи більше, ніж рік, як вдалося сформувати патрульну поліцію в 32 містах України.



Під час брифінгу 14 листопада 2015 року Деканоідзе заявила, що провела велику роботу і заклала фундамент для подальшого розвитку Національної поліції і йде у відставку. Вона назвала 3 причини свого звільнення:

• погане фінансування поліції;

• відсутність належної реформи прокуратори і суддівської системи;

• втручання в роботу поліції політиків.