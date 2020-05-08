Саакашвілі відверто розповів, навіщо він Зеленському і хто був проти нього як віцепрем'єра

Після тривалої перерви Міхеїл Саакашвілі повертається у велику політику в статусі голови Виконавчого комітету реформ.

Про призначення на посаду, розмови з президентом України Володимиром Зеленським і те, хто був проти нього як віцепрем'єра, – у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповів сам Міхеїл Саакашвілі.

Про Зеленського та співпрацю з ним

Навіщо це вам? На початку тижня один з керівників Офісу Президент на питання: "Якими реформами буде займатися Міхеїл Саакашвілі" дав відповідь, з якої я зрозуміла, що від вас очікують не так того, що ви будете генератором реформ, як їхнім рупором. Як насправді сформулював завдання президент?

Для того, щоб бути рупором чогось – треба, щоб це існувало. У мене була довга, цікава, фундаментальна та тривала розмова з президентом про всі деталі. Він схиляється до того, щоб надати свободу, щоб я пропонував ідеї. Його дуже цікавлять ті речі, які допоможуть зараз конкретним людям відчути, що щось для них змінилося.

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Він розуміє, що такі великі речі як декларації, навіть підтримка міжнародних організацій, коли вони кажуть: "Молодець, ви щось там зробили" – це не впливає на щоденне життя українців. Він хоче, щоб українці мали можливість сказати, що для них зробила нова влада. Що конкретно – 3, 4, 5 речей, які кожен українець має назвати, коли його запитають.

Його дуже цікавлять речі, пов'язані зі зміною атмосфери, ситуації чи процедурами на митниці, податковій. Тому що він розуміє, що малий і середній бізнес – якраз і є та ланка суспільства, яка привела його до влади. І він має зобов'язання, навіть заборгованість перед ними щось зробити. Після цих речей він чекає моїх ідей, тому що він дуже відкритий, уважно слухає. Ми багато разів з ним зустрічались, і кожного разу він не тільки хоче почути мене, а й пропонує і генерує ідеї. Я думаю, що це буде цікава співпраця.

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Чия це була ідея?

Це абсолютно ідея Зеленського. Різні люди до цього схилялись. І були мене зустрічі з головою Офісу Президента Єрмаком, якого я знаю приблизно 25 років, чи з Богданом, якого я знаю з часів "Нашої України", де він був серед активістів. У мене була можливість також познайомитися з іншими членами команди. Вони дуже відкриті, тому що вони нові люди. Я вже не новий в українській історії, тому спочатку у мене була співпраця зі спілкою Національного руху України ще на початку 90-х, тобто я ветеран.

Української політики?

Можна і так висловитись. Я ж не завжди тут був, але починав, коли майже всі починали тут. Однак більшість цих хлопців (зі "Слуги народу" – 24 канал) – нові, і це головна їхня перевага. Це головна сила, але також і головна слабкість.

Також мені здається, що я можу долучитись до цієї команди і допомогти порадами не тільки завдяки своєму успішному досвіду, а й завдяки своїм помилкам та перешкодам, які були у моєму житті. Щоб як мінімум я міг їм розповісти, що мені особисто завадило щось зробити, наприклад, в Одесі. Тобто – це рух з двох сторін.

Що відомо про призначення Саакашвілі7 травня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення головою Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі. Раніше Саакашвілі хотіли призначити віцепрем’єром з питань реформ. Утім, подання про призначення відкликали з Верховної Ради.



Відтепер в обов'язки Міхеїла Саакашвілі на посаді входить:

- ініціювати засідання Національної ради реформ та розглядати на таких засіданнях питань за окремими напрямами реформ;

- забезпечувати за окремими напрямами реформ виконання завдань, покладених на Комітет;

- представляти Комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами;

- представляти рішення Нацради реформ у відносинах з органами виконавчої влади та іншими державними органами;

- розробляти пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ;

- утворювати робочі групи для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ та інше.

Про Порошенка і спротив "Слуги народу"

Нацраду реформ збирали востаннє ще у 2018 році за часів минулого президента. Зараз її реанімували спеціально для того, щоб у вас була посада?

Ні. Тому що Порошенко реально користувався Нацрадою, коли він ще загравав з ідеєю реформ. Це було спочатку його каденції 2014 – 2015 років. Тому що тоді були часи, коли багато українців долучились до ідеї реформ. Багато людей, які були успішні в інших країнах, отримали гарну освіту, які вже щось очолювали, повернулись до України і мали десь реалізувати свій потенціал. Тоді була створена прогресивна команда, яка склала частину команди Порошенка. Вони вважали, що через цей орган можна щось провести.

Порошенко був більше відкритий до цієї ідеї, тому що спершу теж хотів мати репутацію реформатора. Змінилося те, що він побачив – ці реформи можуть зашкодити його владним чи фінансовим інтересам. А ці питання були більш важливими для нього. Він відійшов від цієї ідеї. Можливо, формально, у 2018 році і проводив засідання, але це вже не діяло. Коли ми збирались, були озвучені цікаві речі, багато з яких не реалізувались. Те, що там були цікаві дискусії – це я добре пам'ятаю.



"Зеленський чекає моїх ідей", – Саакашвілі / Фото 24 канал

Тобто ідея пропонувати цю посаду була не моя. Від початку в Офісі Президента була ідея пропонувати саме її, а не віцепрем'єра. Коли ж вони запропонували віцепрем'єра, то потім побачили, як їм чинили спротив. Ті, що за статус-кво, які присутні у майже кожній фракції в парламенті, взагалі чинять спротив будь-якій зміні. Вони якраз відкрили вогонь першими. У мене було враження, що це було неочікувано і для президента.

Те, що частина його власної фракції не згодна?

Вони щонайменше мали свої обґрунтовані чи необґрунтовані зауваження.

Чому?

Тому що є велика інтеграція, і велика фракція, статус-кво. Навіть я був дуже здивований, що вони мене бояться. Я справді не знав цього. Я знав, що деяким людям я особисто не подобаюсь. Зрозуміло, що є проросійська фракція, вони мали інструкцію з Москви. Є три канали Медведчука, і вони наїжджали, як могли, виливали будь-який бруд. Я відкрив про себе нові речі, навіть Кисельов до них не додумався.

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А в президентській фракції хто був проти вас?

Це були люди, яких більшість керівництва і особисто президент не знали. Але вони були відкриті, вони експериментували. Це завжди так буває, коли збирається нова сила. Туди потрапили люди, які відрізняються як мінімум своїми поглядами. А більшість з них відрізняються тим, що вони вже під кимось. Але це відкрилося пізніше. Людина відкрито ж не заявляє, що з кимось співпрацювала. А всіх не можна перевірити. Такі люди були, є і ще будуть. Але якщо буде рух вперед, більшість людей, яких ми не переконали з першого разу, ми зможемо ще переконати.

Я не втрачаю надію. Зараз виникають такі виклики перед країною, на нас находить таке цунамі, що старі методи – перечекати цю кризу, утримати свої позиції для того, щоб бути у виграшних ситуаціях, коли будуть щось перерозподіляти – це не спрацює. Старі методи і стара система в Україні – безнадійні. Вона не гарантує навіть існування країни. У мене є враження, якщо ми зараз не змінимося, Україна не збережеться. Країни єдиної не буде. Це план нашого ворога, але ми маємо цьому завадити своїми змінами.

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Я не дуже люблю слово "реформи", тому що в Україні його дуже дискредитували. Коли люди чують слово реформи, у них алергічна реакція. І я їх розумію. Тому що будь-яка потвора кожного разу свої не дуже корисні для людей дії називала "реформами". Дискредитували і багато інших слів: нова команда, молода команда, нові обличчя.

Більше про відкат у реформах та що думає про це Саакашвілі – читайте в наступній частині інтерв'ю.