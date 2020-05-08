Шоу починається: навіщо владі Саакашвілі?

Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Назначение Михаила Сакашвили и Александра Ольшанского в Совет реформ – это не путь быстрых изменений. Исполком совещательного органа, который президент Зеленский не собирал и не использовал вообще, это просто легализация одного факта – Саакашвили вернулся в большую игру.

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Отказ от должности вице-премьера – это больная пощечина, но отнюдь не катастрофа, а расстановка сил. А зачем на самом деле Саакашвили монтироваться в действующее правительство? Оно все менее субъектно и не самостоятельно. Так что отсутствие должности вице-премьера в этом беспомощном и недееспособном правительстве через пару месяцев будет выглядеть позитивом. Саакашвили стоит в стороне от кризисов, которые взращивает этот безответственный Кабмин.

Разумеется, в этой игре сам по себе совет по реформам особой ценности иметь не будет – власть атомизирована, советами ее не склеить. Саакашвили это прекрасно понимает. Он не собирается поступать так, как ожидают его политические оппоненты. Михаил выберет себе проекты по дерегуляции как инструменты по внедрению в любую сферу госуправления, по созданию рычагов влияния, и будет искать пути, где и в чем добиться видимых людям изменений и успехов. И будет наращивать свою медийность. Саакашвили усилит конкуренцию в президентском окружении.

Никаких конкретных задач президент в настоящее время Саакашвили не ставит и не озвучивает. Да и сам Зеленский ни о каких радикальных изменениях не говорит, он хочет брать ответственность за успехи и результаты, а не за управление процессами с неизвестным финалом. Он, очевидно, сам еще не знает, зачем ему Саакашвили в политике. Зеленский проверяет сущность политических процессов методом тыка. Он не понимает, что если ты создаешь в политике новые инструменты, ты обязан ими управлять и применять для конкретных задач. А не просто искать спикеров на ток-шоу.

Саакашвили не тот игрок, которому нужны чужие ноты – он прекрасно разбирается в любой игре сам. Учитывая, что правительство Шмыгаля на данный момент также выглядит временным, Саакашвили будет выступать как бронепоезд, который президент припарковал на запасном пути.

Думаю, что Саакашвили будет стараться стать опорой для Зеленского. Не вижу перспектив личного конфликта. Дело в том, что конфликт с Зеленским снова открывает путь к лишению гражданства, Зеленский – это человек, который Михаила снова легализовал и вернул в украинскую политику.

Но конфликты у Саакашвили во власти, несомненно, будут, и многие шоу еще впереди. Думаю, что объектами атаки Михаил изберет не Зеленского, не Ермака и не Шефира – а некие очевидные управленческие провалы, и высокопоставленных политиков, которые отвечают за различные отрасли, где изменения не произошли вообще.

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Ну, например, типа Государственной архитектурно-строительной инспекции (ДАБИ). Схемы ДАБИ Зеленский поломать не сумел. Куратором ДАБИ является замглавы ОП Сергей Трофимов – это он пролоббировал у президента назначение профильного министра и нынешнего руководства ДАБИ вопреки позиции экс-премьер-министра Алексея Гончарука.

Саакашвили постарается структурировать те фрагменты власти, где его готовы воспринимать или где он может радикально и зримо изменить ситуацию.