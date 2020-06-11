В Министерстве иностранных дел Грузии отреагировали на недавние слова Михаила Саакашвили. Здесь, в частности, хотят видеть посла Грузии в Украине, чтобы тот дал соответствующие консультации.

Заявление Саакашвили

Накануне в сети появилось видео, в котором Саакашвили заявил, что на предстоящих парламентских выборах в Грузии будет решаться судьба страны. Кроме того, он подтвердил намерение принять участие во внутриполитической борьбе и победить. Об этом пишет издание EADaily.

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"Я не намерен спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я не собираюсь, опустив руки, смотреть на уничтожение грузинских семей и выдворение их из страны", – подчеркнул политик.

Он призвал всех своих сторонников и соратников объединиться, поскольку сейчас – "не время делить места".

Все, кто хочет помочь нашему народу, должны встать вместе. Я, по крайней мере, действительно буду на передовой линии этой борьбы,

– заявил Саакашвили.

По его словам, в 2020 году решится:

будут ли граждане Грузии "вечно, всю жизнь рабами на ГЭС, месторождениях золота и фабриках биткойнов Иванишвили" (Иванишвили – один из главных оппонентов Саакашвили в Грузии, лидер партии "Грузинская мечта" – 24 канал)";

или будут "гордыми гражданами свободной страны".

"В этом году наша страна либо окончательно погибнет, либо же она победит. Третьего варианта не существует! Именно поэтому, разумеется, мы готовимся к победе", – подчеркнул Саакашвили.

Как на его слова отреагировали в Грузии

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заметил, что они ожидали, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику страны. Он добавил, что именно с этим вопросом связан вызов посла Грузии в Украине для консультаций. Об этом пишет издание "Грузия Online".

Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег – человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии,

– заметил дипломат.

По убеждению главы грузинского МИД, вышеупомянутая заявление Саакашвили – это:

прямое вмешательство во внутренние дела другой страны,

прямое вмешательство гражданина Украины в процесс выборов.

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Что этому предшествовало

Саакашвили дважды был президентом Грузии – с 2004-го по 2007 год и с 2008-го по 2013 год.

– с 2004-го по 2007 год и с 2008-го по 2013 год. В 2012 году Саакашвили потерял парламентское большинство и реальную власть в Грузии по итогам парламентских выборов.

На смену партии Саакашвили "Единое национальное движение" пришла оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" бизнесмена Бидзины Иванишвили .

. Саакашвили покинул Грузию незадолго до инаугурации четвертого президента Георгия Маргвелашвили – в ноябре 2013 года . С тех пор он на Родину не возвращался.

. С тех пор он на Родину не возвращался. Большинство своего времени политик провел в Украине. Здесь он получил гражданство и в 2015 – 2016 годах был председателем Одесской ОГА.

и в 2015 – 2016 годах был председателем Одесской ОГА. В 2014 году Главная прокуратура Грузии начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск.

Саакашвили обвиняют по четырем уголовным производствам и еще по ряду дел его осудили заочно. В частности, ему инкриминируют превышение полномочий и растрату бюджетных средств. Сам Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает.

Сам Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает. В начале мая 2020 года президент Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в Украине.

Сразу после этого Грузия отозвала своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины для консультаций.

Комментируя это решение, Саакашвили заявил, что грузинскому народу грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси испортятся из-за его назначения.

Впоследствии премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство с Украиной не будет поставлено под сомнение "из-за отдельных безответственных политиков".

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