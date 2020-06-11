Грузия из-за Саакашвили снова вызвала своего посла в Украине: детали
В Министерстве иностранных дел Грузии отреагировали на недавние слова Михаила Саакашвили. Здесь, в частности, хотят видеть посла Грузии в Украине, чтобы тот дал соответствующие консультации.
Заявление Саакашвили
Накануне в сети появилось видео, в котором Саакашвили заявил, что на предстоящих парламентских выборах в Грузии будет решаться судьба страны. Кроме того, он подтвердил намерение принять участие во внутриполитической борьбе и победить. Об этом пишет издание EADaily.
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"Я не намерен спокойно смотреть на разрушение и окончательное уничтожение Грузии. Я не собираюсь, опустив руки, смотреть на уничтожение грузинских семей и выдворение их из страны", – подчеркнул политик.
Он призвал всех своих сторонников и соратников объединиться, поскольку сейчас – "не время делить места".
Все, кто хочет помочь нашему народу, должны встать вместе. Я, по крайней мере, действительно буду на передовой линии этой борьбы,
– заявил Саакашвили.
По его словам, в 2020 году решится:
- будут ли граждане Грузии "вечно, всю жизнь рабами на ГЭС, месторождениях золота и фабриках биткойнов Иванишвили" (Иванишвили – один из главных оппонентов Саакашвили в Грузии, лидер партии "Грузинская мечта" – 24 канал)";
- или будут "гордыми гражданами свободной страны".
"В этом году наша страна либо окончательно погибнет, либо же она победит. Третьего варианта не существует! Именно поэтому, разумеется, мы готовимся к победе", – подчеркнул Саакашвили.
Как на его слова отреагировали в Грузии
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заметил, что они ожидали, что Саакашвили продолжит вмешиваться во внутреннюю политику страны. Он добавил, что именно с этим вопросом связан вызов посла Грузии в Украине для консультаций. Об этом пишет издание "Грузия Online".
Именно об этом мы предупреждали наших украинских коллег – человек, назначенный на одну из высоких должностей, находящийся в розыске, которого грузинское правосудие хочет привлечь к ответственности по четырем независимым делам, продолжает вмешиваться во внутреннюю политику Грузии,
– заметил дипломат.
По убеждению главы грузинского МИД, вышеупомянутая заявление Саакашвили – это:
- прямое вмешательство во внутренние дела другой страны,
- прямое вмешательство гражданина Украины в процесс выборов.
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Что этому предшествовало
- Саакашвили дважды был президентом Грузии – с 2004-го по 2007 год и с 2008-го по 2013 год.
- В 2012 году Саакашвили потерял парламентское большинство и реальную власть в Грузии по итогам парламентских выборов.
- На смену партии Саакашвили "Единое национальное движение" пришла оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" бизнесмена Бидзины Иванишвили.
- Саакашвили покинул Грузию незадолго до инаугурации четвертого президента Георгия Маргвелашвили – в ноябре 2013 года. С тех пор он на Родину не возвращался.
- Большинство своего времени политик провел в Украине. Здесь он получил гражданство и в 2015 – 2016 годах был председателем Одесской ОГА.
- В 2014 году Главная прокуратура Грузии начала процедуру по объявлению Саакашвили в международный розыск.
- Саакашвили обвиняют по четырем уголовным производствам и еще по ряду дел его осудили заочно. В частности, ему инкриминируют превышение полномочий и растрату бюджетных средств. Сам Саакашвили все обвинения в свой адрес отвергает.
- В начале мая 2020 года президент Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в Украине.
- Сразу после этого Грузия отозвала своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины для консультаций.
- Комментируя это решение, Саакашвили заявил, что грузинскому народу грозит голод, если отношения между Киевом и Тбилиси испортятся из-за его назначения.
- Впоследствии премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна не будет разрывать дипломатические отношения с Украиной из-за назначения Саакашвили. Он подчеркнул, что стратегическое партнерство с Украиной не будет поставлено под сомнение "из-за отдельных безответственных политиков".
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