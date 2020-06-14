Попри погіршення міжнародних відносин між Україною та Грузією, викликаною призначенням Міхеїла Саакашвілі, Дмитро Кулеба запевнив, що обидві країни й далі будуть чудово розвивати взаємовідносини. Зокрема, після того, як спаде політична напруга.

В інтерв'ю виданню Укрінформ міністр закордонних справ відзначив, що деякі кризи створюються, тому що в кожній країні є своя специфіка. І наголосив: ніщо не здатне зруйнувати українсько-грузинські відносини

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"Тому коли я сказав, що ми переживемо, повірте мені, так і буде, хто б як не іронізував. Знову буде сяяти тепле сонце і ми будемо із задоволенням пити грузинські і українські вина і обговорювати пріоритети нашого партнерства", – зауважив очільник МЗС.



Дмитро Кулеба / Фото "Слово і діло"

Відкликання посла Грузії з України

Нагадаємо, що нещодавно в мережі з'явилося відео, в якому Саакашвілі заявив, що на прийдешніх парламентських виборах у Грузії вирішуватиметься доля країни. І підтвердив намір взяти участь у внутрішньополітичній боротьбі та перемогти.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на слова Саакавішвілі. Зокрема, там хочуть бачити посла Грузії в Україні, аби той дав відповідні консультації.

За словами Дмитра Кулеби, повернення посла з консультацій залежить від грузинської сторони. Однак Україна поважатиме будь-яке їхнє рішення у цьому контексті.

Тому що Грузія для нас дуже важлива країна і близький друг,

– розповів він.

Також він пояснив, що громадянин України Михаїл Саакашвілі навіть не є державним службовцем. Відтак коментуючи справи Грузії, він не представляє позиції Української держави.