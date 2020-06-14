Грузія для нас дуже важлива країна і близький друг, – Кулеба
Попри погіршення міжнародних відносин між Україною та Грузією, викликаною призначенням Міхеїла Саакашвілі, Дмитро Кулеба запевнив, що обидві країни й далі будуть чудово розвивати взаємовідносини. Зокрема, після того, як спаде політична напруга.
В інтерв'ю виданню Укрінформ міністр закордонних справ відзначив, що деякі кризи створюються, тому що в кожній країні є своя специфіка. І наголосив: ніщо не здатне зруйнувати українсько-грузинські відносини
Читайте також Партнерство важливіше: Грузія не псуватиме відносини з Україною через Саакашвілі
"Тому коли я сказав, що ми переживемо, повірте мені, так і буде, хто б як не іронізував. Знову буде сяяти тепле сонце і ми будемо із задоволенням пити грузинські і українські вина і обговорювати пріоритети нашого партнерства", – зауважив очільник МЗС.
Дмитро Кулеба / Фото "Слово і діло"
Відкликання посла Грузії з України
Нагадаємо, що нещодавно в мережі з'явилося відео, в якому Саакашвілі заявив, що на прийдешніх парламентських виборах у Грузії вирішуватиметься доля країни. І підтвердив намір взяти участь у внутрішньополітичній боротьбі та перемогти.
У Міністерстві закордонних справ відреагували на слова Саакавішвілі. Зокрема, там хочуть бачити посла Грузії в Україні, аби той дав відповідні консультації.
За словами Дмитра Кулеби, повернення посла з консультацій залежить від грузинської сторони. Однак Україна поважатиме будь-яке їхнє рішення у цьому контексті.
Тому що Грузія для нас дуже важлива країна і близький друг,
– розповів він.
Також він пояснив, що громадянин України Михаїл Саакашвілі навіть не є державним службовцем. Відтак коментуючи справи Грузії, він не представляє позиції Української держави.
Що відомо про відносини України й Грузії після призначення Саакашвілі?
7 травня на сайті президента з'явився указ про призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
У Грузії розкритикували призначення Саакашвілі на посади у владі України. Там заявили, що це призначення може ускладнити відносини між країнами.
8 травня міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані повідомив, що Тбілісі відкликає свого посла в Києві Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Саакашвілі.