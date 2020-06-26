Грузия колеблется, пускать ли украинских туристов с 1 июля
Власти Грузии еще в мае заявляли, что с 1 июля собираются возобновить международный туризм. Однако учитывая сложившуюся ситуацию в мире с пандемией COVID-19 по состоянию на конец июня, с 1 июля Грузия все же не будет пропускать гостей из стран с высоким показателем заболеваемости.
Такое заявление сделала 25 июня заместитель главы Минздрава Грузии Тамар Габуния, пишет newsgeorgia .
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По ее мнению, если Грузия откроет границы для стран с высоким риском – то эти риски "зайдут и в нашу страну".
Мы должны открыть двери для так называемых "зеленых стран", где эпидемия хорошо контролируется,
– отметила Габуния.
Поэтому правительство намерено сделать следующее:
- Составить список "зеленых стран", туристам которых позволят посещать Грузию.
- Разработать механизм проверки на коронавирус гостей, но такой, чтобы не делать это массово.
Поэтому туристов из Германии, Чехии, Австрии, стран Балтии принимать, например, будут. А вот из России, Турции, Армении – нет. Так же, скорее всего, не будут принимать и украинских туристов, ведь сейчас Украина – в "красной зоне".
К слову, министр экономики и развития страны Натия Турнаво заявила, что регулярные полеты не возобновят ранее конца июля – "с большой вероятностью". Однако чартеры принимать будут, в том числе и организованные туроператорами.
Окончательного решения по этому поводу еще нет. Однако Габуния уверенно заявила:
- "Многие страны, которые были для нас источником туристов, находятся в достаточно сложной эпидемиологической ситуации. Приезжающие оттуда – это риск, и мы не можем этого допустить ".
Похожая информация поступает и из Евросоюза. Там после 1 июля думают не открывать границ для украинцев и туристов из других стран с "красной зоны" – то есть стран, где новых случаев коронавируса более 20 на 100 тысяч населения ежедневно.