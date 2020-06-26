Власти Грузии еще в мае заявляли, что с 1 июля собираются возобновить международный туризм. Однако учитывая сложившуюся ситуацию в мире с пандемией COVID-19 по состоянию на конец июня, с 1 июля Грузия все же не будет пропускать гостей из стран с высоким показателем заболеваемости.

Такое заявление сделала 25 июня заместитель главы Минздрава Грузии Тамар Габуния, пишет newsgeorgia .

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По ее мнению, если Грузия откроет границы для стран с высоким риском – то эти риски "зайдут и в нашу страну".

Мы должны открыть двери для так называемых "зеленых стран", где эпидемия хорошо контролируется,

– отметила Габуния.

Поэтому правительство намерено сделать следующее:

Составить список "зеленых стран", туристам которых позволят посещать Грузию.

Разработать механизм проверки на коронавирус гостей, но такой, чтобы не делать это массово.

Поэтому туристов из Германии, Чехии, Австрии, стран Балтии принимать, например, будут. А вот из России, Турции, Армении – нет. Так же, скорее всего, не будут принимать и украинских туристов, ведь сейчас Украина – в "красной зоне".

К слову, министр экономики и развития страны Натия Турнаво заявила, что регулярные полеты не возобновят ранее конца июля – "с большой вероятностью". Однако чартеры принимать будут, в том числе и организованные туроператорами.

Окончательного решения по этому поводу еще нет. Однако Габуния уверенно заявила:

" Многие страны, которые были для нас источником туристов, находятся в достаточно сложной эпидемиологической ситуации. Приезжающие оттуда – это риск, и мы не можем этого допустить ".

Похожая информация поступает и из Евросоюза. Там после 1 июля думают не открывать границ для украинцев и туристов из других стран с "красной зоны" – то есть стран, где новых случаев коронавируса более 20 на 100 тысяч населения ежедневно.