Влада Грузії ще у травні заявляла, що з 1 липня збирається відновити міжнародний туризм. Однак з огляду на ситуацію, що склалася у світі з пандемією COVID-19 станом на кінець червня, з 1 липня Грузія все ж не буде пропускати гостей із країн з високим показником захворюваності.

Таку заяву зробила 25 червня заступниця голови МОЗ Грузії Тамар Габунія, пише newsgeorgia.

Важливо Без обсервації та самоізоляції: уряд дозволив проїзд Україною транзитом без карантину

На її думку, якщо Грузія відкриє кордони для країн із високим ризиком – то ці ризики "зайдуть і до нашої країни".

Ми повинні відкрити двері для так званих "зелених країн", де епідемія добре контролюється,

– наголосила Габунія.

Тож уряд має намір зробити таке:

Скласти список "зелених країн", туристам яких дозволять відвідувати Грузію.

Розробити механізм перевірки на коронавірус гостей, але такий, щоб не робити це масово.

Тож туристів із Німеччини, Чехії, Австрії, країн Балтії приймати, наприклад, будуть. А от із Росії, Туреччини, Вірменії – ні. Так само, найімовірніше, не прийматимуть і українських туристів, адже наразі Україна – у "червоній зоні".

До слова, пані міністр економіки й розвитку країни Натія Турнава заявила, що регулярні польоти не відновлять раніше кінця липня – "з великою ймовірністю". Та поруч із цим чартери приймати будуть, серед них і організовані туроператорами.

Остаточного рішення з цього приводу ще немає. Однак Габунія впевнено наголосила:

"Багато країн, які були для нас джерелом туристів, перебувають у досить складній епідеміологічній ситуації. Люди, що приїжджають звідти – це ризик, і ми не можемо цього допустити".

Схожа інформація надходить і з Євросоюзу. Там після 1 липня думають не відкривати кордонів для українців та туристів з інших країн із "червоної зони" – тобто країн, де нових випадків коронавірусу більше, ніж 20 на 100 тисяч населення щодня.

Коронавірус у Грузії, нагадаємо, вперше зафіксували 26 лютого. Країна оперативно запровадила карантинні обмеження. Відповідно, всього за час епідемії зареєстрували лише 914 випадків та 14 смертей. 771 людина вже видужала.