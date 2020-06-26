Грузія вагається, чи пускати українських туристів з 1 липня
Влада Грузії ще у травні заявляла, що з 1 липня збирається відновити міжнародний туризм. Однак з огляду на ситуацію, що склалася у світі з пандемією COVID-19 станом на кінець червня, з 1 липня Грузія все ж не буде пропускати гостей із країн з високим показником захворюваності.
Таку заяву зробила 25 червня заступниця голови МОЗ Грузії Тамар Габунія, пише newsgeorgia.
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На її думку, якщо Грузія відкриє кордони для країн із високим ризиком – то ці ризики "зайдуть і до нашої країни".
Ми повинні відкрити двері для так званих "зелених країн", де епідемія добре контролюється,
– наголосила Габунія.
Тож уряд має намір зробити таке:
- Скласти список "зелених країн", туристам яких дозволять відвідувати Грузію.
- Розробити механізм перевірки на коронавірус гостей, але такий, щоб не робити це масово.
Тож туристів із Німеччини, Чехії, Австрії, країн Балтії приймати, наприклад, будуть. А от із Росії, Туреччини, Вірменії – ні. Так само, найімовірніше, не прийматимуть і українських туристів, адже наразі Україна – у "червоній зоні".
До слова, пані міністр економіки й розвитку країни Натія Турнава заявила, що регулярні польоти не відновлять раніше кінця липня – "з великою ймовірністю". Та поруч із цим чартери приймати будуть, серед них і організовані туроператорами.
Остаточного рішення з цього приводу ще немає. Однак Габунія впевнено наголосила:
- "Багато країн, які були для нас джерелом туристів, перебувають у досить складній епідеміологічній ситуації. Люди, що приїжджають звідти – це ризик, і ми не можемо цього допустити".
Схожа інформація надходить і з Євросоюзу. Там після 1 липня думають не відкривати кордонів для українців та туристів з інших країн із "червоної зони" – тобто країн, де нових випадків коронавірусу більше, ніж 20 на 100 тисяч населення щодня.