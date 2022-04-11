Об этом Варгеи написал в своем твиттере.
Киев получил опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз
Грузия и Молдова получили опросники по статусу кандидата
Так, сегодня Европейский комиссар по соседству и расширению ЕС передал анкеты по заявке ЕС министру иностранных дел Грузии Илье Дарчиашвили и министру Молдовы Нику Попеску в Люксембурге.
Это первый шаг на вашем европейском пути. Мы готовы работать с вами очень быстро, чтобы предоставить заключение Европейскому совету в соответствии с запросом,
– отметил Варгеи.
После того, как власти двух стран ответят на вопросы по анкете, Еврокомиссия подготовит отчет и передаст его в Евросовет.
Заметим, что Молдова и Грузия подали заявку сразу вслед за Украиной, которая приняла такое решение после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.