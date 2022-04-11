Про це Варгеї написав у своєму твіттері.

Зверніть увагу Київ отримав опитувальник для отримання статусу кандидата в Євросоюз

Грузія і Молдова отримали опитувальники щодо статусу кандидата

Так, сьогодні Європейський комісар з питань сусідства та розширення ЄС передав анкети за заявкою ЄС міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі та міністру Молдови Ніку Попеску в Люксембурзі.

Це перший крок на вашому європейському шляху. Ми готові працювати з вами дуже швидко, щоб надати висновок Європейській раді відповідно до запиту,

– зазначив Варгеї.

Після того, як влада двох країн дасть відповіді на запитання з анкети, Єврокомісія підготує звіт і передасть його до Євроради.

Зауважимо, Молдова і Грузія подали заявку одразу слідом за Україною, яка прийняла таке рішення після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.

До теми – Зеленський підписав заявку на вступ до ЄС: дивіться відео