Про це Варгеї написав у своєму твіттері.
Зверніть увагу Київ отримав опитувальник для отримання статусу кандидата в Євросоюз
Грузія і Молдова отримали опитувальники щодо статусу кандидата
Так, сьогодні Європейський комісар з питань сусідства та розширення ЄС передав анкети за заявкою ЄС міністру закордонних справ Грузії Іллі Дарчіашвілі та міністру Молдови Ніку Попеску в Люксембурзі.
Це перший крок на вашому європейському шляху. Ми готові працювати з вами дуже швидко, щоб надати висновок Європейській раді відповідно до запиту,
– зазначив Варгеї.
Після того, як влада двох країн дасть відповіді на запитання з анкети, Єврокомісія підготує звіт і передасть його до Євроради.
Зауважимо, Молдова і Грузія подали заявку одразу слідом за Україною, яка прийняла таке рішення після початку російського вторгнення 24 лютого 2022 року.