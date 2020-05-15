Грузия не будет продлевать чрезвычайное положение: как страна выходит из карантина
Правительство Грузии приняло решение не продлевать в стране режим чрезвычайного положения 22 мая. Однако меры безопасности не отменяют.
Законодавчі ініціативи через COVID-19
Щобільше, обмеження, які ввели через спалах коронавірусу, планують закріпити у законодавстві. Про це повідомляє "РБК-Україна".
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Ми звернемося до парламенту, щоб на законодавчому рівні зберегти обмеження, які дадуть можливість управляти ризиками,
– пояснив прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія.
Послаблення карантинних обмежень
- Спочатку надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу в країні ввели з 21 березня до 21 квітня. Згодом його продовжили до 22 травня.
- З 27 квітня у Грузії розпочали послаблювати карантинні обмеження.
- З 11 червня у Тбілісі знімуть усі обмеження на пересування.
- З 15 червня дозволять внутрішній туризм.
- З 1 липня Грузія впускатиме на свою територію іноземних туристів.
Статистика коронавірусу у Грузії
Станом на 15 травня в Грузії виявили 671 випадок коронавірусу, 12 людей померли, 394 одужали. За останню добу діагноз COVID-19 підтвердили у 4 осіб.