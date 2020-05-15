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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Грузия не будет продлевать чрезвычайное положение: как страна выходит из карантина

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Грузия не будет продолжать чрезвычайное положение 22.05.2020
У Грузії вирішили не продовжувати надзвичайний стан / Los Angeles Times

Правительство Грузии приняло решение не продлевать в стране режим чрезвычайного положения 22 мая. Однако меры безопасности не отменяют.

Законодавчі ініціативи через COVID-19

Щобільше, обмеження, які ввели через спалах коронавірусу, планують закріпити у законодавстві. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Ми звернемося до парламенту, щоб на законодавчому рівні зберегти обмеження, які дадуть можливість управляти ризиками,
– пояснив прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія.

Послаблення карантинних обмежень

  • Спочатку надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу в країні ввели з 21 березня до 21 квітня. Згодом його продовжили до 22 травня.
  • З 27 квітня у Грузії розпочали послаблювати карантинні обмеження.
  • З 11 червня у Тбілісі знімуть усі обмеження на пересування.
  • З 15 червня дозволять внутрішній туризм.
  • З 1 липня Грузія впускатиме на свою територію іноземних туристів.

Статистика коронавірусу у Грузії

Станом на 15 травня в Грузії виявили 671 випадок коронавірусу, 12 людей померли, 394 одужали. За останню добу діагноз COVID-19 підтвердили у 4 осіб.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости Грузии
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