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      Первый этап снятия карантина в Грузии: что предусмотрено

      - Читати новину українською
      Карантин в Грузии
      Карантин в Грузии / www.dpa.com

      Грузия начинает вводить режим смягчения карантина. Первый этап стартует в понедельник, 27 апреля 2020 года.

      В стране позволят передвигаться на легковых автомобилях и возобновят работу такси. Об этом сообщило грузинское издание "Новости-Грузия".

      Интересно В Грузии будут сажать на 6 лет за повторное нарушение карантина

      Кроме того, возобновятся розничные и оптовые онлайн-продажи, а также доставка любых товаров. При этом требования относительно социальной дистанции и ношение масок останутся в силе.

      Точная дата начала второго этапа смягчения карантина пока не определена. Каждые две недели правительство будет принимать решение о дальнейших шагах.

      На втором этапе в Грузии планируют открыть автосервисы, автомойки, сервисы ремонта бытовой и компьютерной техники, а также магазины строительных материалов. Впрочем ограничения могут и восстановить, если будет увеличиваться количество инфицированных.

      Чрезвычайное положение в Грузии: что известно

      • Сначала чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса в стране ввели с 21 марта по 21 апреля. Впоследствии его продлили до 22 мая.
      • На момент введения ЧП в стране было зафиксировано лишь 47 случаев заражения коронавирусом.
      • Через неделю власти усилили карантин, объявив о введении комендантского часа, который запрещает передвижение на улице пешком и на транспорте с 21:00 до 6:00.
      • В Грузии закрыты на въезд и выезд 4 крупнейших города: Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси. 

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Грузии
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