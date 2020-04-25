Первый этап снятия карантина в Грузии: что предусмотрено

Грузия начинает вводить режим смягчения карантина. Первый этап стартует в понедельник, 27 апреля 2020 года.

В стране позволят передвигаться на легковых автомобилях и возобновят работу такси. Об этом сообщило грузинское издание "Новости-Грузия".

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Кроме того, возобновятся розничные и оптовые онлайн-продажи, а также доставка любых товаров. При этом требования относительно социальной дистанции и ношение масок останутся в силе.

Точная дата начала второго этапа смягчения карантина пока не определена. Каждые две недели правительство будет принимать решение о дальнейших шагах.

На втором этапе в Грузии планируют открыть автосервисы, автомойки, сервисы ремонта бытовой и компьютерной техники, а также магазины строительных материалов. Впрочем ограничения могут и восстановить, если будет увеличиваться количество инфицированных.

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