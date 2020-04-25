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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Перший етап зняття карантину в Грузії: що передбачено

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      Карантин. в Грузії
      Карантин. в Грузії / www.dpa.com

      Грузія починає вводити режим пом'якшення карантину. Перший етап стартує у понеділок, 27 квітня 2020 року.

      У країні дозволять пересуватися на легкових автомобілях та відновлять роботу таксі. Про це повідомило грузинське видання "Новини-Грузія".

      Цікаво У Грузії ув'язнюватимуть на 6 років за повторне порушення карантину

      Крім того, відновляться роздрібні й гуртові онлайн-продажі, а також доставлення будь-яких товарів. При цьому вимоги щодо соціальної дистанції та носіння масок залишаться чинними.

      Точна дата початку другого етапу по'’якшення карантину поки що не визначена. Кожні два тижні уряд ухвалюватиме рішення щодо подальших кроків.

      На другому етапі у Грузії планують відкрити автосервіси, автомийки, сервіси ремонту побутової та комп’ютерної техніки, а також магазини будівельних матеріалів. Втім обмеження можуть і відновити, якщо буде збільшуватися кількість інфікованих. 

      Надзвичайний стан у Грузії: що відомо

      • Спочатку надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу в країні ввели з 21 березня до 21 квітня. Згодом його продовжили до 22 травня
      • На момент введення НС у країні було зафіксовано лише 47 випадків зараження коронавірусом.
      • Через тиждень влада посилила карантин, оголосивши про введення комендантської години, яка забороняє пересування на вулиці пішки і на транспорті з 21:00 до 6:00.
      • У Грузії закриті на в'їзд та виїзд 4 найбільших міста: Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі.

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Грузії
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