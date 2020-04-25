Перший етап зняття карантину в Грузії: що передбачено

Грузія починає вводити режим пом'якшення карантину. Перший етап стартує у понеділок, 27 квітня 2020 року.

У країні дозволять пересуватися на легкових автомобілях та відновлять роботу таксі. Про це повідомило грузинське видання "Новини-Грузія".

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Крім того, відновляться роздрібні й гуртові онлайн-продажі, а також доставлення будь-яких товарів. При цьому вимоги щодо соціальної дистанції та носіння масок залишаться чинними.

Точна дата початку другого етапу по'’якшення карантину поки що не визначена. Кожні два тижні уряд ухвалюватиме рішення щодо подальших кроків.

На другому етапі у Грузії планують відкрити автосервіси, автомийки, сервіси ремонту побутової та комп’ютерної техніки, а також магазини будівельних матеріалів. Втім обмеження можуть і відновити, якщо буде збільшуватися кількість інфікованих.

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