Грузія не продовжуватиме надзвичайний стан: як країна виходить з карантину

Уряд Грузії ухвалив рішення не продовжувати в країні режим надзвичайного стану 22 травня. Проте заходи безпеки не скасовують.

Законодавчі ініціативи через COVID-19

Щобільше, обмеження, які ввели через спалах коронавірусу, планують закріпити у законодавстві. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Ми звернемося до парламенту, щоб на законодавчому рівні зберегти обмеження, які дадуть можливість управляти ризиками,

– пояснив прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія.

Послаблення карантинних обмежень

Спочатку надзвичайний стан у зв'язку з пандемією коронавірусу в країні ввели з 21 березня до 21 квітня . Згодом його продовжили до 22 травня.

. Згодом його продовжили З 27 квітня у Грузії розпочали послаблювати карантинні обмеження.

у Грузії розпочали послаблювати карантинні обмеження. З 11 червня у Тбілісі знімуть усі обмеження на пересування.

у Тбілісі знімуть усі обмеження на пересування. З 15 червня дозволять внутрішній туризм.

дозволять внутрішній туризм. З 1 липня Грузія впускатиме на свою територію іноземних туристів.

Статистика коронавірусу у Грузії

Станом на 15 травня в Грузії виявили 671 випадок коронавірусу, 12 людей померли, 394 одужали. За останню добу діагноз COVID-19 підтвердили у 4 осіб.