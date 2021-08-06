Грузия отказала России в восстановлении дипломатических отношений
Источник:"Грузия Online"
В Москве заявили, что готовы к восстановлению дипломатических отношений с Тбилиси. Впрочем, из-за российской агрессии Грузия такой возможности не рассматривает.
Позицию России по этому вопросу высказал представитель тамошнего МИД Александр Бикантов. Ему уже ответили в грузинском МИДе.
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Высказывания Бикантова в ведомстве назвали очередной попыткой дезинформации. Мол, он продвигает пропагандистский нарратив о так называемой "новой реальности и войне 2008 года". Причем, делает это накануне 13 годовщины полномасштабной военной агрессии России против Грузии.
В грузинском министерстве подчеркнули, что никакой параллельной реальности не существует. Ведь весь мир и международное право едины по вопросу российской агрессии, процесса оккупации и фактической аннексии.
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Также в МИД Грузии отметили, что в 2021 году Европейский суд по правам человека установил юридический факт того, что Россия как государство-оккупант несет прямую ответственность за грубые нарушения прав человека во время войны и в период после оккупации.
В то же время этот суд обвиняет Москву в проведении этнических чисток и несоблюдении соглашения о прекращении огня, достигнутого в августе 2008 года при посредничестве Евросоюза.Справка. Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией 29 августа 2008 года, после того, как Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Что известно о российско-грузинской войне:
- Все началось с того, что 7 августа 2008 года российские регулярные войска вторглись в Грузию. Они пересекли границу страны через Рокский тоннель.
- Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных грузинская армия вошла в Цхинвали и начали там спецоперацию.
- Стоит заметить, что россияне незаконно вторглись в Грузию. Это произошло по меньшей мере на 19 – 20 часов раньше, чем началась грузинская операция.
- При этом официально Москва утверждает, что ее военные якобы зашли в Грузию 8 августа. То есть уже после начала операции в Цхинвальском регионе.