Грузия полностью готова вступить в НАТО
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна полностью готова вступить в НАТО. В то же время он заверил, что Грузия обязательно доведет процесс вступления до завершения.
Сейчас Грузия продолжает углублять сотрудничество по стратегическим направлениям – США, НАТО и Евросоюз. Слова Георгия Гахарии передает Интерфакс.
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Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это – длительный процесс, и мы обязательно доведем его до конца,
– заверил грузинский премьер.
Он также отметил необходимость понимать, что евроинтеграция и мирное развитие являются обязательными условиями для восстановления территориальной целостности Грузии.
Что препятствует Грузии вступить в НАТО уже сегодня
- Фактически то же самое, что и Украине – российская агрессия. Сейчас в составе Грузии есть сразу два временно оккупированных Россией регионы – Южная Осетия и Абхазия.
- Это не позволяет Грузии вступить в НАТО из-за пункта Североатлантического договора о коллективной обороне. Если Грузия вступит в НАТО в состоянии войны с Россией, то и другие государства должны начать противостояние России до восстановления территориальной целостности Грузии.
- Аналогичная проблема сейчас и в Украине – из-за временной оккупации Крыма и Донбасса НАТО фактически "боится" вступления Украины, ведь тогда придется вступать в войну с Россией.