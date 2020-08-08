Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна полностью готова вступить в НАТО. В то же время он заверил, что Грузия обязательно доведет процесс вступления до завершения.

Сейчас Грузия продолжает углублять сотрудничество по стратегическим направлениям – США, НАТО и Евросоюз. Слова Георгия Гахарии передает Интерфакс.

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Сегодня Грузия полностью готова к вступлению в НАТО. Это видят и ценят наши партнеры. Это – длительный процесс, и мы обязательно доведем его до конца,

– заверил грузинский премьер.

Он также отметил необходимость понимать, что евроинтеграция и мирное развитие являются обязательными условиями для восстановления территориальной целостности Грузии.

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