Недавно Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Теперь Украина будет иметь расширенный доступ к программам и учениям с оперативной совместимости, а также сможет обмениваться большими объемами информации, в частности относительно приобретенного опыта.

Программа расширенных возможностей НАТО для Украины имеет множество преимуществ. Об этом во время брифинга сказала офицер отдела главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Юлия Щукина, сообщает 24 канал.

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Какие возможности получила Украина

Наша страна сможет участвовать в планировании операций НАТО , получит допуск ко всем учениям НАТО, что даст доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средств.

, получит допуск ко всем учениям НАТО, что даст доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средств. Представители Украины смогут занимать должности в штаб-квартире и комбатних структурах НАТО. Участие в программе также предусматривает углубление сотрудничества по поддержанию безопасности в акватории Черного моря.

в штаб-квартире и комбатних структурах НАТО. Участие в программе также предусматривает углубление сотрудничества по поддержанию безопасности в акватории Черного моря. Программа также предусматривает совместное противодействие киберугрозам , международному терроризму и организованной преступности.

, международному терроризму и организованной преступности. Допуск представителей государства со статусом EOP к учениям НАТО по кибербезопасности и расширение возможностей участия в учебно-тренировочных мероприятиях по этой тематике.

и расширение возможностей участия в учебно-тренировочных мероприятиях по этой тематике. Интенсификация обмена информацией.

В то же время Щукина добавила, что этот перечень преимуществ не исчерпывающий. Ведь НАТО сможет предложить дополнительные возможности каждой отдельной стране-участнице EOP, в зависимости от национальных потребностей.

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Что предусматривает статус партнера