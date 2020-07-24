Украина стала партнером НАТО: в Минобороны назвали все преимущества
Недавно Украина получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО. Теперь Украина будет иметь расширенный доступ к программам и учениям с оперативной совместимости, а также сможет обмениваться большими объемами информации, в частности относительно приобретенного опыта.
Программа расширенных возможностей НАТО для Украины имеет множество преимуществ. Об этом во время брифинга сказала офицер отдела главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ Юлия Щукина, сообщает 24 канал.
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Какие возможности получила Украина
- Наша страна сможет участвовать в планировании операций НАТО, получит допуск ко всем учениям НАТО, что даст доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средств.
- Представители Украины смогут занимать должности в штаб-квартире и комбатних структурах НАТО. Участие в программе также предусматривает углубление сотрудничества по поддержанию безопасности в акватории Черного моря.
- Программа также предусматривает совместное противодействие киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности.
- Допуск представителей государства со статусом EOP к учениям НАТО по кибербезопасности и расширение возможностей участия в учебно-тренировочных мероприятиях по этой тематике.
- Интенсификация обмена информацией.
В то же время Щукина добавила, что этот перечень преимуществ не исчерпывающий. Ведь НАТО сможет предложить дополнительные возможности каждой отдельной стране-участнице EOP, в зависимости от национальных потребностей.
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Что предусматривает статус партнера
- НАТО еще в 2014 году запустил так называемую программу расширенных возможностей. Ее цель состоит в том, чтобы усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО.
- Личные партнеры Альянса получают ряд преимуществ. К примеру, регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, тесное сотрудничество во времена кризисов.
- До недавнего времени статус партнера имели только 5 стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Теперь к ним присоединилась и Украина.