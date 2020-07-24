Нещодавно Україна набула статусу партнера з розширеними можливостями НАТО. Тепер Україна матиме розширений доступ до програм і навчань з оперативної сумісності, а також зможе обмінюватись більшими обсягами інформації, зокрема щодо набутого досвіду.

Програма розширених можливостей НАТО для України має безліч переваг. Про це під час брифінгу сказала офіцерка відділу головного управління військового співробітництва і верифікації ЗСУ Юлія Щукіна, повідомляє 24 канал.

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Які можливості отримала Україна

Наша країна зможе брати участь у плануванні операцій НАТО , отримає допуск до всіх навчань НАТО, що дасть доступ до передового досвіду та пріоритетної сертифікації сил і засобів.

, отримає допуск до всіх навчань НАТО, що дасть доступ до передового досвіду та пріоритетної сертифікації сил і засобів. Представники України зможуть посідати посади у штаб-квартирі та комбатних структурах НАТО. Участь у програмі також передбачає поглиблення співпраці з підтримки безпеки в акваторії Чорного моря.

у штаб-квартирі та комбатних структурах НАТО. Участь у програмі також передбачає поглиблення співпраці з підтримки безпеки в акваторії Чорного моря. Програма також передбачає спільну протидію кіберзагрозам , міжнародному тероризму та організованій злочинності.

, міжнародному тероризму та організованій злочинності. Допуск представників держави зі статусом EOP до навчань НАТО з кібербезпеки та розширення можливостей участі у навчально-тренувальних заходах за цією тематикою.

та розширення можливостей участі у навчально-тренувальних заходах за цією тематикою. Інтенсифікація обміну інформацією.

Водночас Щукіна додала, що цей перелік переваг не є вичерпним. Адже НАТО зможе запропонувати додаткові можливості кожній окремій країні-учасниці EOP, в залежності від національних потреб.

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Що передбачає статус партнера