Україна стала партнером НАТО: переваги та проблеми, які залишилися
Україна стала партнером НАТО з розширеними можливостями. Це не впливає на членство держави в Північноатлантичному альянсі, але поглибить співпрацю з організацією. Також Україна братиме участь у політичних консультаціях із питань безпеки, отримає розширений доступ до програм взаємодії і навчань.
Що ще дає нам розширене партнерство – з'ясовували журналісти 24 каналу.
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Переваги, які отримала Україна
Завдяки тому, що НАТО визнало Україну членом програми розширених можливостей ми отримали, зокрема:
- регулярні політичні консультації з НАТО із безпекових питань;
- розширений доступ до навчань;
- підготовку операцій;
- виробництво зброї, що відповідає стандартам Альянсу.
Голова Громадської ліги Україна – НАТО Сергій Джердж пояснив, що програма також передбачає певні можливості для військово-промислового комплексу.
"Щоб ми реалізовували свою продукцію не лише в Європі, а й у Азії та Африці. Якщо наша продукція відповідає стандартам, а у військові сфері це стандарти НАТО, тоді є більша довіра. Це посилює наш ВПК та нашу армію", – підкреслив він.
Боротьба з кібератаками
Це означає, що Україна матиме більший доступ до даних розвідки Європи та США. А також більші можливості у боротьбі з кібератаками, що є однією із форм гібридної війни.
Він і був, цей обмін інформацією. Але мав такий локальний характер, не був такою комплексною системою,
– наголосив Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень.
Протистояння агресії РФ
Крім того, така програма – попередження для Росії, яка в 2014 році напала на Україну. Україна стала ближчою до Північноатлантичного альянсу.
"Будь-який інструмент зміцнення армії та розвідки України – інструмент збільшення нашої обороноздатності проти російської агресії", – запевнив Кулеба.
Сергій Джердж підкреслив: що росіяни, плануючи провокації, мають оглядатися на те, що Україна співпрацює з НАТО. На його думку, це стримує їх і в будь-якому разі участь інших країн робить Україну сильнішою.
Однак ця співпраця – не кінцева мета України. Нагадаємо, що шлях до вступу в НАТО закріплений в українській Конституції.