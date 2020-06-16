Україна стала партнером НАТО з розширеними можливостями. Це не впливає на членство держави в Північноатлантичному альянсі, але поглибить співпрацю з організацією. Також Україна братиме участь у політичних консультаціях із питань безпеки, отримає розширений доступ до програм взаємодії і навчань.

Що ще дає нам розширене партнерство – з'ясовували журналісти 24 каналу.

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Переваги, які отримала Україна

Завдяки тому, що НАТО визнало Україну членом програми розширених можливостей ми отримали, зокрема:

регулярні політичні консультації з НАТО із безпекових питань;

розширений доступ до навчань;

підготовку операцій;

виробництво зброї, що відповідає стандартам Альянсу.

Голова Громадської ліги Україна – НАТО Сергій Джердж пояснив, що програма також передбачає певні можливості для військово-промислового комплексу.

"Щоб ми реалізовували свою продукцію не лише в Європі, а й у Азії та Африці. Якщо наша продукція відповідає стандартам, а у військові сфері це стандарти НАТО, тоді є більша довіра. Це посилює наш ВПК та нашу армію", – підкреслив він.

Цікаво! Україна є одним із 6 партнерів з розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією.

Боротьба з кібератаками

Це означає, що Україна матиме більший доступ до даних розвідки Європи та США. А також більші можливості у боротьбі з кібератаками, що є однією із форм гібридної війни.

Він і був, цей обмін інформацією. Але мав такий локальний характер, не був такою комплексною системою,

– наголосив Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень.

Протистояння агресії РФ

Крім того, така програма – попередження для Росії, яка в 2014 році напала на Україну. Україна стала ближчою до Північноатлантичного альянсу.

"Будь-який інструмент зміцнення армії та розвідки України – інструмент збільшення нашої обороноздатності проти російської агресії", – запевнив Кулеба.

Сергій Джердж підкреслив: що росіяни, плануючи провокації, мають оглядатися на те, що Україна співпрацює з НАТО. На його думку, це стримує їх і в будь-якому разі участь інших країн робить Україну сильнішою.

Однак ця співпраця – не кінцева мета України. Нагадаємо, що шлях до вступу в НАТО закріплений в українській Конституції.