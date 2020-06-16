Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО. Однак це поки не членство в Альянсі.

В посла США при НАТО Кей Бейлі Хатчисон спитали, чи є Програми розширених можливостей НАТО "останнім кроком" до членства в Альянсі, або заміною членства, повідомляє "Європейська правда". Вона відповіла, що це не є "ні тим, ні іншим".

Важливо Україна отримала статус партнера НАТО: що це означає

"Цей крок є демонстрацією, що Україна дуже важлива для НАТО. Це дозволить мати більше спільних навчань та забезпечити кращу взаємосумісність сил", – переконана Кей Бейлі Хатчисон.

Коли ж Україна зможе стати членом НАТО

Я сподіваюся, що Україна буде членом НАТО, коли настане правильний момент,

– зазначила Хатчисон.

За її словами, партнерство розширених можливостей не може замінити потенційне майбутнє членство України в Альянсі.

Щодо нового статусу України, то в такий спосіб НАТО показує, що наша країна є найближчими партнерами Альянсу. І Україні та Грузії, яка теж є учасником цієї програми, надають особливу увагу, оскільки обидві стали жертвами збройної агресії з боку Росії.

Що передбачає статус партнера