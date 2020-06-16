Коли Україна зможе стати членом НАТО – пояснення послав США при Альянсі
Україна стала членом Програми розширених можливостей НАТО. Однак це поки не членство в Альянсі.
В посла США при НАТО Кей Бейлі Хатчисон спитали, чи є Програми розширених можливостей НАТО "останнім кроком" до членства в Альянсі, або заміною членства, повідомляє "Європейська правда". Вона відповіла, що це не є "ні тим, ні іншим".
Важливо Україна отримала статус партнера НАТО: що це означає
"Цей крок є демонстрацією, що Україна дуже важлива для НАТО. Це дозволить мати більше спільних навчань та забезпечити кращу взаємосумісність сил", – переконана Кей Бейлі Хатчисон.
Коли ж Україна зможе стати членом НАТО
Я сподіваюся, що Україна буде членом НАТО, коли настане правильний момент,
– зазначила Хатчисон.
За її словами, партнерство розширених можливостей не може замінити потенційне майбутнє членство України в Альянсі.
Щодо нового статусу України, то в такий спосіб НАТО показує, що наша країна є найближчими партнерами Альянсу. І Україні та Грузії, яка теж є учасником цієї програми, надають особливу увагу, оскільки обидві стали жертвами збройної агресії з боку Росії.
- НАТО ще у 2014 році запустив так звану програму розширених можливостей. Її мета полягає у тому, щоб посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць з силами НАТО.
- Особові партнери Альянсу отримують низку переваг. До прикладу, регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.
- Донедавна статус партнера мали лише 5 країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія. Тепер до них долучилася й Україна.