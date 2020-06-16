Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Однако это пока не членство в Альянсе.

У посла США при НАТО Кей Бейли Хатчисон спросили, является ли Программа расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, сообщает "Европейская правда". Она ответила, что это "ни тем, ни другим".

Важно Украина получила статус партнера НАТО: что это значит

"Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", – убеждена Кей Бейли Хатчисон.

Когда же Украина сможет стать членом НАТО

Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент,

– отметила Хатчисон.

По ее словам, партнерство расширенных возможностей не может заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.

Новым статусом Украины НАТО показывает, что наша страна является ближайшими партнерами Альянса. И Украине и Грузии, которая тоже является участником этой программы, оказывают особое внимание, поскольку обе стали жертвами вооруженной агрессии со стороны России.

Что предусматривает статус партнера