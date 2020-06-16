Когда Украина сможет стать членом НАТО – объяснение посла США при Альянсе
Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Однако это пока не членство в Альянсе.
У посла США при НАТО Кей Бейли Хатчисон спросили, является ли Программа расширенных возможностей НАТО "последним шагом" к членству в Альянсе или заменой членства, сообщает "Европейская правда". Она ответила, что это "ни тем, ни другим".
Важно Украина получила статус партнера НАТО: что это значит
"Этот шаг является демонстрацией, что Украина очень важна для НАТО. Это позволит иметь больше совместных учений и обеспечить лучшую совместимость сил", – убеждена Кей Бейли Хатчисон.
Когда же Украина сможет стать членом НАТО
Я надеюсь, что Украина будет членом НАТО, когда наступит правильный момент,
– отметила Хатчисон.
По ее словам, партнерство расширенных возможностей не может заменить потенциальное будущее членство Украины в Альянсе.
Новым статусом Украины НАТО показывает, что наша страна является ближайшими партнерами Альянса. И Украине и Грузии, которая тоже является участником этой программы, оказывают особое внимание, поскольку обе стали жертвами вооруженной агрессии со стороны России.
Что предусматривает статус партнера
- НАТО еще в 2014 году запустил так называемую программу расширенных возможностей. Ее цель состоит в том, чтобы усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО.
- Личные партнеры Альянса получают ряд преимуществ. К примеру, регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмена информацией, тесное сотрудничество во времена кризисов.
- До недавнего времени статус партнера имели только 5 стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Теперь к ним присоединилась и Украина.