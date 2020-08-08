Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що його держава повністю готова вступити до НАТО. Водночас він запевнив, що Грузія обов'язково доведе процес вступу до завершення.

Нині Грузія продовжує поглиблювати співпрацю за стратегічними напрямками – США, НАТО і Євросоюз. Слова Георгія Гахарії передає Интерфакс.

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Сьогодні Грузія повністю готова до вступу в НАТО. Це бачать і цінують наші партнери. Це – тривалий процес, і ми обов'язково доведемо його до кінця,

– запевнив грузинський прем'єр.

Він також наголосив на необхідності розуміти, що євроінтеграція й мирний розвиток є обов'язковими умовами для відновлення територіальної цілісності Грузії.

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