Грузія повністю готова вступити до НАТО
Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що його держава повністю готова вступити до НАТО. Водночас він запевнив, що Грузія обов'язково доведе процес вступу до завершення.
Нині Грузія продовжує поглиблювати співпрацю за стратегічними напрямками – США, НАТО і Євросоюз. Слова Георгія Гахарії передає Интерфакс.
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Сьогодні Грузія повністю готова до вступу в НАТО. Це бачать і цінують наші партнери. Це – тривалий процес, і ми обов'язково доведемо його до кінця,
– запевнив грузинський прем'єр.
Він також наголосив на необхідності розуміти, що євроінтеграція й мирний розвиток є обов'язковими умовами для відновлення територіальної цілісності Грузії.
Що перешкоджає Грузії вступити до НАТО вже сьогодні
- Фактично те ж саме, що й Україні – російська агресія. Нині в складі Грузії є одразу два тимчасово окуповані Росією регіони – Південна Осетія й Абхазія.
- Це не дозволяє Грузії вступити до НАТО через пункт Північноатлантичного договору про колективну оборону. Якщо Грузія вступить до НАТО в стані війни з Росією, то й інші держави мають почати протистояння Росії до відновлення територіальної цілісності Грузії.
- Аналогічна проблема нині є й в України – через тимчасову окупацію Криму й Донбасу НАТО фактично "боїться" вступу України, адже тоді доведеться вступати у війну з Росією.