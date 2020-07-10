Заявления Михеила Саакашвили о действующих грузинских властях являются "позорными" и "пропагандистскими". В грузинском парламенте заявили, что Киеву придется давать официальные объяснения по ним.

О недовольстве поведением когда-то президента Грузии, а теперь главы исполкома Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили говорил 9 июля руководитель парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили, передает Интерфакс-Украина .

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Какие слова Саакашвили задели власти Грузии

Саакашвили в четверг, 9 июля, записал из Киева видеообращение к своим сторонникам в Грузии. Слова, сказанные политиком, процитировали ряд грузинских СМИ:

Что действующая власть Грузии не является законной.

И что сам Саакашвили намерен активно способствовать смене власти в Грузии (речь шла о парламентских выборах, запланированных в стране на октябрь).

Грузия возмущена и требует у Киева объяснений

Сесиашвили заявил журналистам, что слова Саакашвили – это "очередная позорная пропаганда и полное лжи заявление". И все бы ничего, если бы Саакашвили был лишь "политическим преступником" в своей стране. Но кроме того он "представляет власть Украины" и является "украинским чиновником".

А когда украинский чиновник в своих заявлениях ставит под сомнение легитимность власти Грузии – на это должна отреагировать и Украины и предоставить Грузии разъяснения.

В конце концов, сам факт настораживает – что украинский чиновник вмешивается во внутренние политические вопросы Грузии.